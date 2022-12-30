Лукашенко "купили з потрохами": Путін готується розмістити в Білорусі ядерну зброю (відео)

За словами ексміністра Павла Латушка, для цього на бойове чергування до Білорусі надійшли комплекси "Іскандер", а літаки Су-25 пройшли необхідну модернізацію.

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Президент Росії Володимир Путін та Олександр Лукашенко готуються розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю. Носіями ракет з ядерними боєголовками будуть штурмовики Су-25, які пройшли відповідну модернізацію, та комплекси "Іскандер". Про це 29 грудня розповів на "Радіо НВ" білоруський опозиціонер та ексміністр культури республіки Павло Латушко.

"Фактично залишилося зробити один крок, одне натискання та ядерну тактичну зброю буде розміщено на території Білорусі", — сказав колишній міністр.

За його словами, такі кроки є погрозою не лише для України, а й для західних партнерів, які мають тепер враховувати цей факт під час планування гарантування безпеки. Водночас Лукашенко досі не зазнає санкційного тиску з боку Заходу, зазначив опозиціонер.

"Лукашенко по суті є єдиним союзником Путіна. Ні Іран, ні Північна Корея не йдуть ні в яке порівняння. Але водночас Лукашенку не дають пів року ні санкцій, жодного санкційного тиску", — сказав Латушко.

Чому Лукашенко не під санкціями

На думку ексміністра, існує стратегічна помилка, яка полягає у тезі — якщо тиснути на Лукашенка, це простимулює його ввести війська в Україну. Проте білоруський політик сам не зацікавлений у тому, щоб почати відкрито війну.

"Лукашенко сам не зацікавлений спрямовувати свої війська, так само як і Путін сьогодні не зацікавлений наказати Лукашенку відправити білоруські збройні сили в Україну. Вони зазнають там фіаско, і вийде тригер протесту в Білорусі", — вважає Латушко.

Колишній міністр переконаний, що санкції не вплинуть на посилення російських угруповань військ у Білорусі. Якщо це станеться, це лише означатиме одне, що Росія вкладає великі гроші і Лукашенко "куплений із потрохами", підсумував Латушко.

Нагадаємо, на думку військових експертів з ISW Володимир Путін чинить тиск на Олександра Лукашенка, щоб білоруський політик не мав простору для маневру в питанні російсько-української війни.

27 грудня Олександр Лукашенко прилетів до Санкт-Петербурга для зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. Глава російської держави заявив, що він зустрівся зі своїм колегою з Білорусі, щоб поговорити про "серйозні справи".