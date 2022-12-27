"Не лише чай п'ємо": Лукашенко приїхав до Санкт-Петербурга на зустріч із Путіним (відео)

За словами президента РФ, він зустрівся зі своїм білоруським колегою для "ухвалення потрібних рішень". Також Путін повідомив, що 2023-й буде "Роком російської мови" у країнах СНД.

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У вівторок, 27 грудня, у Російському музеї в Санкт-Петербурзі відбувається зустріч президента РФ Володимира Путіна та Олександра Лукашенка. Про це повідомляється на офіційному сайті Кремля.

Як уточнив глава російської держави, він зустрівся зі своїм колегою з Білорусі, щоб поговорити про "серйозні справи".

"Хоча ми в постійному контакті, проте життя щодня дає нам привід поговорити про деякі питання і прийняти потрібні рішення для того, щоб вони вирішувалися ефективно", — прокоментував Путін.

Він також повідомив, що наступний 2023 рік буде "Роком російської мови" у країнах СНД.

"Ми домовилися, що 2023 рік відзначатимемо як Рік російської мови, тому мені здається, що зустрітися сьогодні на робочий сніданок у Російському музеї буде дуже доречним", — підкреслив президент країни-агресора.

Лукашенко розповів, що "не тільки чай п'є" з Путіним, а й встигає узгодити багато питань.

"Ми з вами за вечір багато точок розставили над "i", продовжуючи наш мінський діалог, оскільки він був переважно з економіки. Я вам дякую за те, що вчора було остаточно узгоджено багато питань", — прокоментував він, звертаючись до президента РФ .

При цьому політик зазначив, що далі їх доопрацьовуватимуть уряди двох держав.

"Вже у них до нас не може бути запитань. Ми вже все вирішили, що вони просили", — додав Лукашенко.

Журналісти, зі свого боку, зазначили, що Путін та Лукашенко приїхали на зустріч на одному автомобілі, при цьому він був прикрашений лише одним національним прапором — Російської Федерації, білоруської символіки на ньому не було.

Раніше Фокус уже розповідав про програму візиту Олександра Лукашенка до Росії. На зустрічі глав країн СНД 26-27 грудня у Санкт-Петербурзі учасники планують підбити підсумки року та обговорити плани щодо співробітництва.