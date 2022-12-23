Лукашенко вирушить до Путіна через п'ять днів з останньої зустрічі: програма візиту до РФ

Білоруський політик на запрошення президента РФ відвідає центр підготовки космонавтів. Також найближчими днями він візьме участь у зустрічі глав країн СНД.

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Білоруський політик Олександр Лукашенко 24 грудня розпочне робочий візит до Росії. Очікується, що він зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним, візьме участь у неформальному заході з главами країн СНД та відвідає центр підготовки космонавтів. Про це пише телеграм-канал журналістського пулу Лукашенка "Пул Першого" у п'ятницю, 23 грудня.

"(Лукашенко) завтра попрямує з робочим візитом до Росії", — йдеться у публікації.

За словами журналістів, у Підмосков'ї Лукашенко на запрошення Путіна відвідає центр підготовки космонавтів, де відбувається відбір кандидатів на політ у космос від Білорусі. Політик ознайомиться із роботою центру, системою відбору та підготовки космонавтів, обговорить перспективи співпраці Білорусі та РФ у космічній сфері.

Крім того, з огляду на публікацію, Лукашенко візьме участь у неформальній зустрічі глав країн СНД, яка пройде в Санкт-Петербурзі 26-27 грудня. Учасники зустрічі підіб'ють підсумки року та обговорять плани щодо співпраці.

Нагадаємо, з останньої зустрічі Лукашенка та Путіна до завтра пройде лише п'ять днів. 19 грудня президент РФ відвідав Мінськ для переговорів із білоруським політиком. Сторони обговорили співпрацю в оборонній сфері, постачання російського газу, атомну енергетику та інші теми.

У свою чергу, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Путін намагається переконати Лукашенка повноцінно вступити у війну РФ проти України. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк висловив думку, що білоруський політик боїться направляти свою армію в Україну, оскільки усвідомлює, що це може призвести до втрати влади.