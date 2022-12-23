Лукашенко отправится к Путину спустя пять дней с последней встречи: программа визита в РФ

Белорусский политик по приглашению президента РФ посетит центр подготовки космонавтов. Также в ближайшие дни он примет участие во встрече глав стран СНГ.

Related video

Белорусский политик Александр Лукашенко 24 декабря начнет рабочий визит в Россию. Ожидается, что он встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, примет участие в неформальном мероприятии с главами стран СНГ и посетит центр подготовки космонавтов. Об этом пишет телеграм-канал журналистского пула Лукашенко "Пул Первого" в пятницу, 23 декабря.

"(Лукашенко) завтра направится с рабочим визитом в Россию", — говорится в публикации.

По словам журналистов, в Подмосковье Лукашенко по приглашению Путина посетит центр подготовки космонавтов, где проходит отбор кандидатов на полет в космос от Беларуси. Политик ознакомится с работой центра, системой отбора и подготовки космонавтов, обсудит перспективы сотрудничества Беларуси и РФ в космической сфере.

Кроме того, исходя из публикации, Лукашенко примет участие в неформальной встрече глав стран СНГ, которая пройдет в Санкт-Петербурге 26-27 декабря. Участники встречи подведут итоги года и обсудят планы по сотрудничеству.

Напомним, с последней встречи Лукашенко и Путина к завтра пройдет всего пять дней. 19 декабря президент РФ посетил Минск для переговоров с белорусским политиком. Стороны обсудили сотрудничество в оборонной сфере, поставки российского газа, атомную энергетику и другие темы.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Путин пытается убедить Лукашенко полноценно вступить в войну РФ против Украины. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк выразил мнение, что белорусский политик боится направлять свою армию в Украину, так как осознает, что это чревато потерей власти.