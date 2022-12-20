"Требует включения в войну": Данилов прокомментировал визит Путина к Лукашенко

Секретарь СНБО рассказал, что Украина готовится ко всем возможным последствиям встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко в Минске.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин намеревается втянуть Республику Беларусь в войну с Украиной. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире национального телемарафона "Единые новости".

Данилов отметил, что Владимир Путин посетил Беларусь впервые за последние три года. До этого встречи Путина и Лукашенко преимущественно проходили в Москве или Сочи.

По словам секретаря СНБО, вопреки планам российского президента, Лукашенко не заинтересован в том, чтобы отправлять свою армию на войну в Украину.

"Имеем понимание, чего требует Путин. Путин требует непосредственного включения Беларуси в войну с нашей страной. Большого желания, насколько мы владеем информацией, ни у Лукашенко, ни у его граждан нет", — заявил политик.

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Алексей Данилов также считает, что в Кремле будут пытаться переубедить Александра Лукашенко, воздействуя на него разными способами. По словам Данилова, о решении белоруской стороны украинцы узнают уже в ближайшее время.

Секретарь СНБО также уверил, что Украина готовится к любому развитию событий. Он упомянул о заседании Ставки главнокомандующего в воскресение, 18 декабря, в ходе которого поднимался вопрос Беларуси.

Напомним, что встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко состоялась в Минске в понедельник, 19 декабря. Лукашенко заявил, что в ответ на быстро меняющуюся ситуацию в мире нужно укреплять двухсторонние отношения.

Фокус также сообщал, что президентский самолет Ил-96-300ПУ вылетел из Национального аэропорта "Минск" ночью, 20 декабря. По данным белорусских журналистов на борту находился Владимир Путин.

Еще мы писали о том, что в США пристально отслеживают участие Минска в полномасштабном вторжении России в Украину. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон "встревожен ролью Беларуси" в российско-украинской войне.