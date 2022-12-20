Лукашенко проводил прямо к самолету: Путин покидает территорию Беларуси, – СМИ

По данным журналистов, перед тем как улететь из Беларуси Владимир Путин несколько часов провел в резиденции Александра Лукашенко "Озерный" в Острошицком Городке под Минском.

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Во вторник, 20 декабря из Национального аэропорта "Минск" вылетел Ил-96-300ПУ с регистрационным номером RA-96022. На борту самолета находился президент Российской Федерации Владимир Путин, пишет журналист Антон Мотолько в своем Telegram-канале.

"В то же время, Шойгу и Лавров уже улетели в РФ. Шойгу вылетел из Национального аэропорта "Минск" в 22:29 на борту Ту-214ПУ-СБУС с регистрационным номером RA-64529, а Лавров вылетел оттуда же в 23:27 на Ту-214СР с рег. номером RA-64528", — отмечают в источнике.

Автор публикации указывает на то, что для сопровождения президентского самолета в небо поднялся истребитель из аэродрома в Барановичах. Также сообщается, что Александр Лукашенко лично проводил Владимира Путина в аэропорт.

Перед тем, как отправиться обратно в Россию, президент РФ провел примерно два часа в Острошицком Городке под Минском в резиденции "Озерный", принадлежащей Лукашенко.

[ + – ] Самолет Ил-96-300ПУ покидает аэропорт "Минск"

Зачем Владимир Путин посещал Беларусь?

Президент РФ прибыл в Минск на встречу с Александром Лукашенко в понедельник, 19 декабря. В тот же день пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил о том, что во время переговоров Путин и Лукашенко намереваются обсудить военные вопросы. Спикер уточнил, что Путин не намерен склонять республику Беларусь к участию в войне в Украине.

Накануне российские СМИ сообщали, что Владимир Путин собирается поговорить с Александром Лукашенко об импортозамещении, совместной работе в области энергетики, а также о вопросах, связанных с безопасностью.

По мнению командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, российский президент решил посетить Беларусь, чтобы втянуть белорусскую армию в российско-украинскую войну.

Напомним, что во время полета Владимира Путина на встречу с Александром Лукашенко в Беларусь были подняты в небо сразу несколько президентских бортов. По мнению журналистов, эти меры были предприняты для маскировки самолета, на котором находился Путин.

Фокус также писал о том, что после переговоров с Владимиром Путиным Александр Лукашенко призвал Запад возобновить диалог о безопасности с Россией. Лукашенко также отметил, что Беларуси и РФ удалось совместно справиться с последствиями санкций.

Еще мы сообщали, что в Вашингтоне отреагировали на визит Путина в Минск. В администрации Джо Байдена заявили, что внимательно следят за участием Беларуси в полномасштабном вторжении РФ в Украину.