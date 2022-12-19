Визит Путина в Минск хотели замаскировать: в небо подняли 3 самолета для конспирации, — СМИ

По информации журналистов, несколько президентских бортов подняли в небо, чтобы не было понятно, на каком из них летел Путин. Один самолет вылетел из Москвы, еще два — из Петербурга.

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Во время полета президента России Владимира Путина на встречу с Александром Лукашенко в Минск были подняты в небо сразу несколько президентских бортов. Вероятно, это было сделано для того, чтобы скрыть, на каком именно борту летит глава Кремля. Об этом пишет проект журналистских расследований "МотолькоПомоги".

Сообщается, что 19 декабря Владимир Путин вылетел из Санкт-Петербурга в Минск на самолете Ил-96-300ПУ с регистрационным номером RA-96022. Однако, по информации журналистов, для конспирации в 14:30 из московского аэропорта "Внуково" был поднят Ил-96-300ПУ с регистрационным номером RA-96020. Номер рейса — RSD1/RSD001.

Кроме того, утром в Петербург перегнали сразу два борта российского президента: RA-96022 и RA-96014. После взлета Путина RA-96014 также был поднят в небо.

Зачем президент РФ приехал в Беларусь?

19 декабря спикер главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что в ходе переговоров Путина и Лукашенко будет возможность обсудить военные вопросы, "учитывая турбулентность". Он также заявил, что президент России не собирается принуждать Беларусь участвовать в войне против Украины.

16 декабря было заявлено, что в ходе переговоров Путин и Лукашенко будут обсуждать импортозамещение, сотрудничество в энергетической сфере, а также уделят внимание вопросу безопасности в регионе и мире.

Однако командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев считает, что цель Владимира Путина — привлечь белорусские вооруженные силы к вторжению в Украину.

Что заявляли Лукашенко и Путин журналистам на встрече?

Александр Лукашенко заявил, что укрепление российско-белорусских отношений стало естественным ответом на меняющиеся положение в мире. По его словам, приоритет Беларуси — решение чувствительных экономических вопросов. Также он сказал, что главным вопросом в последнее время были вопросы безопасности и обороны.

В свою очередь Владимир Путин заявил, что Беларусь является союзником РФ "в прямом смысле этого слова". Он утверждает, что цель его встречи с Лукашенко — "подвести некоторые итоги в самых различных областях".