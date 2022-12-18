Лукашенко обсудит с Путиным привлечение сил Беларуси к войне против Украины, — генерал

По словам генерал-лейтенанта Сергея Наева, на встрече 19 декабря в Минске будут отрабатываться вопросы по расширению дальнейшей военной агрессии.

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Во время запланированного на 19 декабря визита в Беларусь президент РФ Владимир Путин обсудит с Александром Лукашенко привлечение вооруженных сил Беларуси к войне против Украины. Об этом рассказал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Как сообщается, недавно Путин провел служебное совещание с руководством ВС РФ, в ходе которого рассматривал предложения российского военного командования на ближайшие и среднесрочные перспективы.

После этого глава Кремля анонсировал встречу с Александром Лукашенко и его окружением.

"На наш взгляд, в ходе этой встречи будут отрабатываться вопросы дальнейшей агрессии против Украины и более широкого привлечения вооруженных сил Республики Беларусь к операции против Украины, в частности, по нашему мнению, и на суше", — прокомментировал Наев.

Ранее Фокус уже писал о том, что Владимир Путин собрался с визитом в Беларусь. Среди вопросов будет обсуждаться проблема "безопасности и угроз в регионе".

По данным замначальника оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова, в приграничных с Украиной районах активно формируют тероборону, а местные депутаты пытаются узаконить смертную казнь за госизмену для чиновников и военных.