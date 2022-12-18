Лукашенко обсудит с Путиным привлечение сил Беларуси к войне против Украины, — генерал
По словам генерал-лейтенанта Сергея Наева, на встрече 19 декабря в Минске будут отрабатываться вопросы по расширению дальнейшей военной агрессии.
Во время запланированного на 19 декабря визита в Беларусь президент РФ Владимир Путин обсудит с Александром Лукашенко привлечение вооруженных сил Беларуси к войне против Украины. Об этом рассказал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.
Как сообщается, недавно Путин провел служебное совещание с руководством ВС РФ, в ходе которого рассматривал предложения российского военного командования на ближайшие и среднесрочные перспективы.
После этого глава Кремля анонсировал встречу с Александром Лукашенко и его окружением.
"На наш взгляд, в ходе этой встречи будут отрабатываться вопросы дальнейшей агрессии против Украины и более широкого привлечения вооруженных сил Республики Беларусь к операции против Украины, в частности, по нашему мнению, и на суше", — прокомментировал Наев.
Ранее Фокус уже писал о том, что Владимир Путин собрался с визитом в Беларусь. Среди вопросов будет обсуждаться проблема "безопасности и угроз в регионе".
По данным замначальника оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова, в приграничных с Украиной районах активно формируют тероборону, а местные депутаты пытаются узаконить смертную казнь за госизмену для чиновников и военных.