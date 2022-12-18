Лукашенко обговорить із Путіним залучення сил Білорусі до війни проти України, — генерал

За словами генерал-лейтенанта Сергія Наєва, на зустрічі 19 грудня у Мінську відпрацьовуватимуться питання щодо розширення подальшої військової агресії.

Related video

Під час запланованого на 19 грудня візиту до Білорусі президент РФ Володимир Путін обговорить із Олександром Лукашенком залучення збройних сил Білорусі до війни проти України. Про це розповів командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Як повідомляється, нещодавно Путін провів службову нараду з керівництвом ЗС РФ, під час якої розглядав пропозиції російського військового командування на найближчі та середньострокові перспективи.

Після цього глава Кремля анонсував зустріч із Олександром Лукашенком та його оточенням.

"На наш погляд, під час цієї зустрічі відпрацьовуватимуться питання подальшої агресії проти України та ширшого залучення збройних сил Республіки Білорусь до операції проти України, зокрема, на нашу думку, і на суші", — прокоментував Наєв.

Раніше Фокус уже писав про те, що Володимир Путін зібрався з візитом до Білорусі. Серед питань обговорюватиметься проблема "безпеки та загроз у регіоні".

За даними заступника начальника оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова, у прикордонних з Україною районах активно формують тероборону, а місцеві депутати намагаються узаконити страту за держзраду для чиновників та військових.