Президент РФ зібрався в Білорусь: про що розмовлятимуть Путін із Лукашенком

19 грудня очікується візит російського лідера в Мінськ для проведення переговорів на найвищому рівні. Серед питань обговорюватиметься проблема "безпеки та загроз у регіоні".

Related video

Президент Росії Володимир Путін прибуде до Олександра Лукашенка в Білорусь для переговорів. Про це повідомляє "РИА Новости".

У білоруському Палаці Незалежності анонсували візит Путіна на 19 грудня. Переговори відбуватимуться на найвищому рівні. Повідомляється, що переговори розпочнуться у широкому форматі, а потім перейдуть у формат тет-а-тет. Під час переговорів сторони обговорюватимуть імпортозаміщення, співпрацю в енергетичній сфері, а також приділять увагу питанню безпеки у регіоні та світі. Також очікується, що Путін і Лукашенко обговорять спільні заходи реагування на погрози.

Водночас у Кремлі заявляють, що Путін під час візиту в Білорусь обговорить такі питання:

розвиток стратегічного партнерства та союзництва;

інтеграційна взаємодія у межах Союзної держави;

актуальні теми міжнародної та регіональної повісті.

Нагадаємо, в Офісі президента України заявили, що на Лукашенка тиснуть з РФ. Кремлю вигідно відкрити ще один фронт на півночі України.

Також ЗМІ повідомляли, що відмова Путіна від традиційної щорічної пресконференції пов'язана зі страхом диверсій. За інформацією журналістів, російські спецслужби не змогли гарантувати безпеку заходу в Москві.