"Тиснуть на Лукашенка": в Офісі президента висловилися про військову загрозу з боку Білорусі

За словами радника ОП Михайла Подоляка, білоруська армія фактично перебуває під контролем російських сил. Він також наголосив, що Росії вигідно відкрити ще один фронт на півночі України.

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Російська Федерація зацікавлена у тому, щоб втягнути армію Білорусі у війну проти України. При цьому в Офісі президента України не бачать загрози повторного наступу з боку Мінська. Про це повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк у коментарі виданню "РБК-Україна".

Радник наголосив, що нове вторгнення через територію Білорусі могло б підвищити шанси військ РФ просунутися на решті ділянок фронту. Зокрема, це стосується донецького та луганського напрямів.

"Для цього РФ сформувала там так зване союзне угруповання і фактично взяла під контроль білоруську армію", — пояснює Михайло Подоляк.

В ОП також згадали про те, що Російська Федерація вже перекинула на територію Республіки Білорусь приблизно 12-15 тисяч своїх мобілізованих громадян. Крім того повідомляється, що ЗС РФ взяли під свій контроль білоруські Сили спеціальних операцій.

"Крім того, вони постійно політично тиснуть на Лукашенка, доводячи йому, що якщо Росія програє, то він буде на лаві підсудних сидіти разом із представниками російської політичної еліти", — стверджує радник глави Офісу президента.

Подоляк звернув увагу на те, що ЗС РФ регулярно проводять ротацію своїх сил на території Білорусі. Періодично ворожі війська перекидають поблизу кордонів з Україною. При цьому серед озброєння, що перекидається, не зафіксовано наступальної техніки. РФ розгортає в Білорусі переважно протиракетні та протиповітряні системи.

"Тому будемо відстежувати все, що відбувається в Білорусі, але на сьогодні потрібно спокійно ставитись, бо це більше інформаційна робота, щоб дестабілізувати Україну", — підсумував Подоляк.

Раніше ми писали про те, що армія Білорусі перекидає бойову техніку в напрямку полігону "Гозький", що розташований біля кордону з Польщею та Литвою. Йдеться про щонайменше 20 танків Т-72Б.

Фокус також повідомляв, що Білорусь перекидає солдат для нових навчань. Місцеві ЗМІ пишуть, що ситуація на білоруських кордонах "неспокійна". Тому Олександр Лукашенко нібито робить все, щоб запобігти агресії.

Ще ми писали про те, що в Республіці Білорусь прикордонники навмисно спрямовують потоки біженців з Ірану та Пакистану в бік кордону з Україною. Так білоруси перевіряють уразливі та недостатньо захищені ділянки кордону.