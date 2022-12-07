"Ситуація на кордонах неспокійна": Білорусь перекидає солдат для нових навчань, — ЗМІ

Білоруські ЗМІ пишуть, що пересування військової техніки й особового складу армії Білорусі заплановано на 7-8 грудня. У Раді безпеки країни заявили, що проводяться навчання боротьби з тероризмом.

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Білорусь планує перекинути війська, щоб перевірити систему боротьби з тероризмом. Також застосування імітаційних засобів ураження у навчальних цілях, про що пише державне білоруське ЗМІ Белта.

"У цей період заплановано пересування військової техніки й особового складу сил гарантування національної безпеки, тимчасове обмеження руху громадян (транспорту) окремими шляхами загального користування і ділянок місцевості, застосування імітаційних засобів ураження у навчальних цілях", — сказано в повідомленні.

Щоправда, в які саме регіони буде перекинуто техніку не повідомляється.

Зазначимо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна "жорстко відповість у разі нападу". Белта пише, що ситуація на кордонах Республіки Білорусь "неспокійна". Тому Лукашенко нібито робить усе, щоб не допустити агресії.

За словами Лукашенка, білоруській армії необхідно багато вчитися. На його думку, Білорусь є "лідером у світі" із захисту від безпілотників.

"І це не менш важливо, ніж мати такі безпілотники, які можуть завдавати ударів по певних цілях", — сказав Лукашенко.

Він заявив, що десяток білоруських станцій радіоелектронної боротьби "Гроза-С" можуть нібито закрити південний кордон Білорусі з Україною від безпілотників та інших повітряних цілей.

Раніше Фокус писав, що в Генштабі ЗСУ заявили, що військові в Білорусі незадоволені діями Лукашенка. Білоруська влада підтримує військову агресію РФ. Москва підштовхує Мінськ до нападу, але поки що російський союзник отримує лише оборонне озброєння, кажуть в українській розвідці.

Також нагадаємо, що Ярош заявив, що ЗС РФ можуть розпочати наступ у західних областях України 15 грудня. Колишній нардеп розповів, що російські війська з Білорусі спробують піти на Луцьк, Рівне та Житомир. У цей час почнуть обстрілювати Київ.