"Обстановка на границах неспокойная": Беларусь перебрасывает солдат для новых учений, — СМИ

Белорусские СМИ пишут, что передвижение военной техники и личного состава армии Беларуси запланированы на 7-8 декабря. В Совбезе страны заявили, что проводятся учения борьбы с терроризмом.

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Беларусь планирует перебросить войска, чтобы проверить систему борьбы с терроризмом. Также применение имитационных средств поражения в учебных целях, о чем пишет государственное белорусское СМИ Белта.

"В данный период запланировано передвижение военной техники и личного состава сил обеспечения национальной безопасности, временное ограничение движения граждан (транспорта) по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности, применение имитационных средств поражения в учебных целях", — сказано в сообщении.

Правда, в какие именно регионы будет переброшена техника не сообщается.

Отметим, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна "жестко ответит в случае нападения". Белта пишет, что обстановка на границах Республики Беларусь "неспокойная". Поэтому Лукашенко якобы делает все, чтобы не допустить агрессии.

По словам Лукашенко, белорусской армии необходимо много учиться. По его мнению, Беларусь является "лидером в мире" по защите от беспилотников.

"И это не менее важно, чем иметь такие беспилотники, которые могут наносить удары по определенным целям", — сказал Лукашенко.

Он заявил, что десяток белорусских станций радиоэлектронной борьбы "Гроза-С" могут якобы закрыть южную границу Беларуси с Украиной от беспилотников и других воздушных целей.

Ранее Фокус писал, что в Генштабе ВСУ заявили, что военные в Беларуси недовольны действиями Лукашенко. Белорусские власти поддерживают военную агрессию РФ. Москва подталкивает Минск к нападению, но пока российский союзник получает лишь оборонительное вооружение, говорят в украинской разведке.

Также напомним, что Ярош заявил, что ВС РФ могут начать наступление в западных областях Украины 15 декабря. Бывший нардеп рассказал, что российские войска из Беларуси попытаются пойти на Луцк, Ровно и Житомир. В это же время начнут обстреливать Киев.