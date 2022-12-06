ВС РФ могут начать наступление в западных областях Украины 15 декабря, — Ярош

Бывший нардеп рассказал, что российские войска из Беларуси попытаются пойти на Луцк, Ровно и Житомир. В это же время начнут обстреливать Киев.

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РФ и Беларусь, возможно, готовят нападение на западные регионы Украины. Атака на Луцк, Ровно и Житомир может начаться 15 декабря. Об этом заявил бывший лидер организации "Правый сектор", экс-нардеп и командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош, ссылаясь на "партнеров с антироссийского блока".

По его словам, нападение со стороны Беларуси могут осуществлять завербованные в "группу Вагнера" российские заключенные и "недобитые" формирования армии России.

"Возможно, попытаются атаковать Луцк, Ровно, Житомир, и будут обстреливать Киев… Поэтому будьте готовы и к этому.", — написал он в Facebook.

Отметим, что глава Главного управления украинской разведки Кирилл Буданов в данный момент исключает нападение со стороны Беларуси. Он отметил, что РФ перебрасывает в соседнюю страну исключительно оборонительное вооружение, с помощью которого невозможно вести наступление.

По его словам, цель РФ — посеять панику среди украинцев и оттянуть часть ВСУ с фронта к границам с Беларусью.

Напомним, 2 ноября росСМИ писали, что российские войска готовят наступление с севера. Оккупанты планируют захватить Луцк и Львов, чтобы перерезать украинскую границу от поставок западных вооружений. Параллельно с этим россияне начнут новое наступление на Бахмут, Славянск и Краматорск.

30 ноября аналитики из Института изучения войны рассказали, стоил ли ожидать нового нападения из Беларуси. В ведомстве считают, что РФ хочет, чтобы Украина держала часть своих войск на севере и не использовала их на других направлениях.