ЗС РФ можуть розпочати наступ у західних областях України 15 грудня, — Ярош

Колишній нардеп розповів, що російські війська з Білорусі спробують піти на Луцьк, Рівне та Житомир. Тоді почнуть обстрілювати Київ.

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РФ та Білорусь, можливо, готують напад на західні регіони України. Атака на Луцьк, Рівне та Житомир може розпочатися 15 грудня. Про це заявив колишній лідер організації "Правий сектор", екснардеп та командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош, посилаючись на "партнерів з антиросійського блоку".

За його словами, напад з боку Білорусі можуть здійснювати завербовані в "групу Вагнера" російські в'язні та "недобиті" формування армії Росії.

"Можливо, спробують атакувати Луцьк, Рівне, Житомир і обстрілюватимуть Київ... Тому будьте готові й до цього.", — написав він у Facebook.

Зазначимо, що голова Головного управління української розвідки Кирило Буданов наразі виключає напад з боку Білорусі. Він зазначив, що РФ перекидає до сусідньої країни тільки оборонне озброєння, за допомогою якого неможливо вести наступ.

За його словами, мета РФ — посіяти паніку серед українців та відтягнути частину ЗСУ з фронту до кордонів з Білоруссю.

Нагадаємо, 2 листопада росЗМІ писали, що російські війська готують наступ з півночі. Окупанти планують захопити Луцьк та Львів, щоб перерізати український кордон від постачання західних озброєнь. Паралельно з цим росіяни розпочнуть новий наступ на Бахмут, Слов'янськ та Краматорськ.

30 листопада аналітики з Інституту вивчення війни розповіли, чи варто очікувати нового нападу з Білорусі. У відомстві вважають, що РФ хоче, щоб Україна тримала частину своїх військ на півночі та не використовувала їх на інших напрямках.