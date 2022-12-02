Хочуть захопити Луцьк і Львів: росЗМІ розповіли про підготовку атаки ЗС РФ з півночі України

Джерело "Новой Газеты. Европа" розповідає, що прорив російських військ з Білорусі супроводжуватиметься наступом на Бахмут, Слов'янськ та Краматорськ. Путіну подають такий план як новий бліцкриг.

Related video

Російське військове командування накопичує війська в Білорусі та планує швидким ударом захопити Луцьк та Львів, аби перерізати український кордон від постачання західних озброєнь. Паралельно заплановано ще один удар на Бахмутському напрямку. Успішний прорив ЗС РФ має, згідно з планами росіян, змусити президента Володимира Зеленського капітулювати. Про це повідомляє "Новая Газета. Европа" з посиланням на російські військові джерела.

Журналісти наводять слова російського військовослужбовця, який зараз перебуває у Гродно.

"У деяких частинах росіянам передано всю матеріальну частину і техніку. Білоруси забезпечують провізію та постачання. Розгортаються польові табори", — повідомив російський військовий.

Зазначається, що, згідно з теперішніми планами, до середини грудня російські війська у Білорусі поповняться мобілізованими, а загальна чисельність угруповання становитиме понад 300 тис. осіб.

"Кажуть, що наступ призначений на грудень, коли підморозить і ґрунт остаточно застигне, — пояснило джерело журналістів. — Паралельно планується прорив через Бахмут на Слов'янськ та Краматорськ".

Стверджується, що російські військові безперервно ведуть розвіддіяльність і знають, що прикордонна територія України замінована на багато кілометрів углиб, а також через будівельну та інженерну техніку зруйновано більшість доріг.

За словами російського військовослужбовця, наступати на довготривалі вогневі точки через болота і ліси по мінах і під артилерійським вогнем — схоже на самогубство.

"Тисячі покладемо відразу. Уздовж кордону збудовано серйозні укріплення, прориті протитанкові рови три метри завширшки. Всі напрямки пристріляні українською артою", — пояснило джерело, додавши, що ні до Києва, ні до Ковеля російському угрупованню, посиленому білорусами, дійти не вдасться.

"Путіну явно впарюють цей план як черговий бліцкриг", — підбив підсумок передбачуваний російський військовий, на якого посилаються журналісти.

Водночас описаний план добре лягає в один ряд із заявами міністра оборони Білорусі Віктора Хреніна, який днями заявив про нібито безпрецедентне нарощування присутності військ США та НАТО у Східній Європі, і що Захід нібито вже розглядає РФ та Білорусь як безпосередніх противників.

Нагадаємо, що аналітики з ISW розповіли, чи варто очікувати повторного наступу ЗС РФ на Київ із Білорусі. Військові дослідники припускають, що Кремль хоче домогтися, щоб Україна тримала частину своїх військ на півночі та не перекидала на інші напрямки.

Раніше Фокус повідомляв про групу найманців "Вагнера" у Брестській області. Чисельність угруповання найманців із воєнізованого формування — сотні. Це вже не в'язні, яких відправляють на забій, а військові з бойовим досвідом, які навчають та готують підрозділи до зіткнень в Україні.