Хотят захватить Луцк и Львов: росСМИ рассказали о готовящейся атаке ВС РФ с севера Украины

Источник "Новой Газеты. Европа" рассказывает, что прорыв российских войск из Беларуси будет сопровождаться наступлением на Бахмут, Славянск и Краматорск. Путину преподносят такой план как новый блицкриг.

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Российское военное командование накапливает войска в Беларуси и планирует быстрым ударом захватить Луцк и Львов, с тем чтобы перерезать украинскую границу от поставок западных вооружений. Параллельно планируется еще один удар на Бахмутском направлении. Успешный прорыв ВС РФ должен, согласно планам россиян, вынудить президента Владимира Зеленского капитулировать. Об этом сообщает "Новая газета. Европа" со ссылкой на российские военные источники.

Журналисты приводят слова российского военнослужащего, который сейчас находится в Гродно.

"В отдельных частях россиянам передана вся матчасть и техника. Белорусы обеспечивают провизию и снабжение. Разворачиваются полевые лагеря", — сообщил российский военный.

Отмечается, что, согласно текущим планам, к середине декабря российские войска в Беларуси пополнятся мобилизованными, а общая численность группировки составит свыше 300 тыс. человек.

"Говорят, что наступление назначено на декабрь, когда подморозит и почва окончательно застынет, — пояснил источник журналистов. — Параллельно планируется прорыв через Бахмут на Славянск и Краматорск".

Утверждается, что российские военные беспрерывно ведут разведдеятельность и знают, что приграничная территория Украины заминирована на много километров вглубь, а также что посредством строительной и инженерной техники было разрушено большинство дорог.

По словам российского военнослужащего, наступать на долговременные огневые точки через болота и леса по минам и под артиллерийским огнем — сродни самоубийству.

"Тысячи положим сразу. Вдоль границы построены серьезные укрепления, прорыты противотанковые рвы три метра шириной. Все направления пристреляны украинской артой", — пояснил источник, добавив, что ни до Киева, ни до Ковеля российской группировке, усиленной белорусами, дойти не удастся.

"Путину явно впаривают этот план как очередной блицкриг", — подвел итог предполагаемый российский военный, на которого ссылаются журналисты.

Вместе с тем, описанный план хорошо ложится в один ряд с заявлениями министра обороны Беларуси Виктора Хренина, который на днях заявил о якобы беспрецедентном наращивании присутствия войск США и НАТО в Восточной Европе, и что Запад будто бы уже рассматривает РФ и Беларусь как непосредственных противников.

Напомним, что аналитики из ISW рассказали, стоит ли ожидать повторного наступления ВС РФ на Киев из Беларуси. Военные исследователи предполагают, что Кремль хочет добиться, чтобы Украина держала часть своих войск на севере и не перебрасывала на другие направления.

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