Втягивает в войну с Украиной: военные в Беларуси недовольны действиями Лукашенко, – Генштаб ВСУ

Белорусские власти поддерживают военную агрессию РФ. Москва подталкивает Минск к нападению, но пока российский союзник получает лишь оборонительное вооружение, говорят в украинской разведке.

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Среди военнослужащих пограничной службы и вооруженных сил Беларуси увеличивается степень недовольства решениями властей страны. Об этом сказано в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Растет недовольство деятельностью военно-политического руководства Беларуси среди военнослужащих пограничной службы и вооруженных сил из-за угрозы втягивания республики в войну с Украиной", — отметили украинские военные.

По информации Генштаба, белорусские власти продолжают поддерживать военную агрессию России против Украины.

[ + – ] Беларусь предоставляет РФ территорию и воздушное пространство для нанесения ракетных и авиаударов

Беларусь предоставляет территорию и воздушное пространство для нанесения ракетных и авиационных ударов, а на ее полигонах готовят к боям вражеские подразделения, подчеркнул штаб.

Все же, обстановка на Волынском и Полесском направлениях фронта без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника пока нет.

На Северском направлении россияне обстреливали из артиллерии и минометов населенные пункты Гремяч и Эсмань Черниговской области, Павловку, Кондратовку, Запселье и Мирополье Сумской области.

Беларусь не нападет: мнение главы военной разведки Украины

Россия перевозит в Беларусь, вооружение, которое нацелено исключительно на оборону, сказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире единого телемарафона.

Распространяющаяся в СМИ информация о возможном наступлении в Украину из Беларуси – это часть информационной войны РФ, добавил он.

[ + – ] Белорусские военные, по словам Кирилла Буданова, не хотят нападать на Украину

"Все, что происходит у нас в медиапространстве, связанное с тематикой Беларуси – это эхо российской специальной информационной операции. Главная цель – посеять панику среди общества, оттянуть наши силы и средства от реальных боевых действий на передовой", – заметил он.

Белорусские военные, по его словам, не хотят нападать на Украину, хотя россияне заставляют их пойти на такой шаг.

"Не будет сейчас наступления из Беларуси. Я говорил это с лета", – заключил глава военной разведки.

Напомним, что накануне министр обороны России Сергей Шойгу приезжал в Беларусь и встречался с ее президентом Александром Лукашенко. В Институте по изучению войны говорили, что Шойгу оказывал давление на белорусские власти, чтобы они поддержали военную кампанию РФ в Украине.

Александр Лукашенко ранее призвал Киев пойти на переговоры с Москвой. По мнению белорусского лидера, Украину может ждать "полное уничтожение".

Фокус ранее писал о принятии Европейским парламентом резолюции, которая признает Александра Лукашенко и чиновников из его орбиты военными преступниками. Власти Беларуси ожидает трибунал.