Лукашенко пригрозил Украине "полным уничтожением" и призвал Киев к переговорам (видео)

По словам белорусского президента, окончание войны сейчас зависит только от украинской власти, которая якобы должна договориться с Кремлем.

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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что если Украина не согласится на переговоры с Россией, то страну якобы ожидает "полное уничтожение". Об этом он сказал в видеоинтервью российским СМИ, передает провластный белорусский Telegram-канал "Пул Первого".

По его словам, окончание войны сейчас зависит от Киева.

"Все в руках Украины. Нет, не потому, что я хочу спихнуть эту тему на Зеленского или на Украину. Действительно, все сейчас в руках Украины", –– прокомментировал Лукашенко.

Он уточнил, что Киев должен договориться с Кремлем, если не хочет "гибели людей в огромном количестве".

"Тяжело, трудно, но надо остановиться, надо это прекратить, потому что дальше будет полное уничтожение Украины. Это не то что Путин говорил как-то задолго до "операции", что это будет грозить потерей государственности, –– это будет уничтожение Украины. Надо остановиться", –– подчеркнул глава государства-союзника России.

При этом он сравнил ситуацию со Второй мировой войны, после которой "зарубцевались раны" и все готовы дружить и сотрудничать с Германией. Он считает, что такое же развитие событий возможно и для Украины, России и Беларуси.

"Так и здесь. Мы справимся, мы это загладим. Мы, наверное, сможем объяснить даже сейчас украинском народу, что произошло", –– высказался президент РБ.

Он уточнил, что эта тема вскользь поднималась на саммите ОДКБ, который вчера, 23 ноября, прошел в столице Армении Ереване.

Напомним, глава Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что ОДКБ будет существовать вне зависимости от исхода войны РФ в Украине.

Накануне проведения саммита оппозиционеры вышли на улицы Еревана, протестуя против визита Путина в страну.