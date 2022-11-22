В Ереване прошли протесты против приезда Путина и Лукашенко (фото, видео)

Сообщается, что участники акции держали в руках портреты Путина и Лукашенко, а также флаги Украины и США. Среди лозунгов были: "Путин, Лукашенко — персоны нон грата", "Россия — вон из Армении!" и другие.

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В преддверии саммита Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в столице Армении Ереване прошли акции протеста, участники которой высказались против войны в Украине и за выход Армении из упомянутой организации. Об этом сообщает Telegram-канал Sota.

В среду, 23 ноября, в Ереване пройдет саммит ОДКБ, ожидается приезд президента РФ Владимира Путина и белорусского политика Александра Лукашенко. Председательствовать на нем будет армянский премьер Никола Пашиняна.

Сообщается, что участники акции держали в руках портреты Путина и Лукашенко, а также флаги Украины и США. На одном из опубликованных видео, машину предположительно, главы российского МИДа Сергея Лаврова встретили криками: "Россия, уходи!"

Протестующие держали в руках плакаты с лозунгами: "Путин, Лукашенко — персоны нон грата", "Россия — вон из Армении!", "Россия — враг!" и другие.

Пресс-служба ОДКБ сообщила, что в числе важных вопросов должны обсуждаться такие, как совершенствование системы кризисного реагирования и совместные меры по оказанию помощи Армении.

Ожидается, что будет принята декларация и подписан ряд документов, в том числе и тот, который предусматривает оснащение миротворческих сил современным оружием и военной техникой.

Армения планирует заключить мирный договор с Азербайджаном до конца текущего года.

Ранее Фокус разбирался в том, почему Азербайджан — это не Россия, а Армения — не Украина. Некоторые представители армянской диаспоры, а также политики Франции, сравнивают Азербайджан с Россией, а Армению — с Украиной.