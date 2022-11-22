У Єревані пройшли протести проти приїзду Путіна та Лукашенка (фото, відео)

Повідомляється, що учасники акції тримали в руках портрети Путіна та Лукашенка, а також прапори України та США. Серед гасел були: "Путін, Лукашенко — персони нон грата", "Росія — геть із Вірменії!" та інші.

Related video

Напередодні саміту Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) у столиці Вірменії Єревані пройшли акції протесту, учасники якої висловилися проти війни в Україні та за вихід Вірменії зі згаданої організації. Про це повідомляє Telegram-канал Sota.

У середу, 23 листопада, в Єревані пройде саміт ОДКБ, очікується приїзд президента РФ Володимира Путіна та білоруського політика Олександра Лукашенка. Головуватиме на ньому вірменський прем'єр Нікол Пашинян.

Повідомляється, що учасники акції тримали в руках портрети Путіна та Лукашенка, а також прапори України та США. На одному з опублікованих відео, машину, ймовірно, глави російського МЗС Сергія Лаврова зустріли криками: "Росія, йди геть!"

Протестувальники тримали в руках плакати з гаслами: "Путін, Лукашенко — персони нон грата", "Росія — геть із Вірменії!", "Росія — ворог!" та інші.

Пресслужба ОДКБ повідомила, що серед важливих питань мають обговорюватися такі, як удосконалення системи кризового реагування та спільні заходи щодо надання допомоги Вірменії.

Очікується, що приймуть декларацію та підпишуть низку документів, зокрема і той, який передбачає оснащення миротворчих сил сучасною зброєю та військовою технікою.

Вірменія планує укласти мирний договір з Азербайджаном до кінця цього року.

Раніше Фокус розбирався в тому, чому Азербайджан — це не Росія, а Вірменія — не Україна. Деякі представники вірменської діаспори, а також політики Франції порівнюють Азербайджан з Росією, а Вірменію з Україною.