Лукашенко пригрозив Україні "повним знищенням" і закликав Київ до переговорів (відео)

За словами білоруського президента, закінчення війни зараз залежить лише від української влади, яка нібито має домовитися з Кремлем.

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Президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко заявив, що якщо Україна не погодиться на переговори з Росією, то на країну нібито очікує "повне знищення". Про це він сказав у відеоінтерв'ю російським ЗМІ, повідомляє провладний білоруський Telegram-канал "Пул Першого".

За його словами, закінчення війни зараз залежить від Києва.

"Усе в руках України. Ні, не тому, що я хочу зіпхнути цю тему на Зеленського чи на Україну. Справді, все зараз в руках України", –– прокоментував Лукашенко.

Він уточнив, що Київ має домовитися з Кремлем, якщо не хоче "загибелі людей у величезній кількості".

"Тяжко, важко, але треба зупинитися, треба це припинити, бо далі буде повне знищення України. Це не те, що Путін говорив якось задовго до "операції", що це загрожуватиме втратою державності, — це буде знищення України. Треба зупинитися", — наголосив глава держави-союзника Росії.

Водночас він порівняв ситуацію з Другою світовою війною, після якої "зарубцювалися рани", і всі готові дружити й співпрацювати з Німеччиною. Він вважає, що такий самий розвиток подій можливий і для України, Росії та Білорусі.

"Так і тут. Ми впораємося, ми це загладимо. Ми, напевно, зможемо пояснити навіть зараз українському народу, що сталося", — висловився президент РБ.

Він уточнив, що цю тему побіжно порушували на саміті ОДКБ, який учора, 23 листопада, пройшов у столиці Вірменії Єревані.

Нагадаємо, глава Республіки Білорусь Олександр Лукашенко заявив, що ОДКБ існуватиме незалежно від результату війни РФ в Україні.

Напередодні проведення саміту опозиціонери вийшли на вулиці Єревана, протестуючи проти візиту Путіна в країну.