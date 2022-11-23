Якщо Росія впаде, то під цими уламками наше місце, – Лукашенко

За словами глави республіки, існує думка, що доля ОДКБ залежить від підсумку війни в Україні, і якщо РФ програє, то військовий блок зникне. Однак Лукашенко вважає, що ОДКБ існуватиме за будь-якого результату "спецоперації".

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Глава Республіки Білорусь Олександр Лукашенко заявив, що Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ) існуватиме незалежно від результату військової агресії РФ в Україні. Про це він сказав сьогодні, 23 листопада, на саміті ОДКБ у Єревані, повідомляє агентство Белта.

"Відчуваю, що ми дійшли єдиної думки, що якщо, не дай бог, розвалиться Росія, то під цими уламками наше місце", — прокоментував він.

За словами білоруського президента, останнім часом ЗМІ просувають думку про те, що доля ОДКБ залежить від результату війни проти України: "Якщо переможе, ОДКБ житиме. Якщо не переможе, ОДКБ існувати не буде".

Водночас Лукашенко зазначив, що це питання ставити не можна.

"Не повинно навіть бути таких розмов. Ми не збираємося з військово-політичної арени йти. ОДКБ існуватиме, і ніхто ніде не впаде. Але єдність нам потрібна", –– додав політик.

Раніше ми розповідали про те, що президент РФ Володимир Путін прилетів до столиці Вірменії Єреван на засідання ОДКБ, попри протести, що проходили в країні. В аеропорту главу держави-агресорки зустрів прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

Напередодні відкриття саміту опозиціонери вийшли на вулиці Єревана, протестуючи проти візиту Путіна.