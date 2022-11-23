Попри протести: Путін прибув до Єревану на засідання ОДКБ (відео)

В аеропорту главу держави-агресорки зустрів прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

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Президент Росії Володимир Путін у середу, 23 листопада, прибув до столиці Вірменії Єреван для участі у засіданні Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Про це повідомила пресслужба Кремля.

Главу російської держави в єреванському аеропорту "Звартноц" зустрів прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. Президентів інших країн-членів ОДКБ зустрічав віцепрем'єр Мгер Григорян.

Засідання ОДКБ відбудеться сьогодні, 23 листопада.

У саміті також візьмуть участь президент Білорусі Олександр Лукашенко, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Киргизстану Садир Жапаров та голова Таджикистану Емомалі Рахмон.

У межах засідання глави країн-членкинь ОДКБ обговорюватимуть питання міжнародної та регіональної безпеки. Планується також торкнутися теми надання допомоги Вірменії.

Протести у Вірменії проти візиту Путіна

Напередодні засідання ОДКБ у Вірменії відбулися акції протесту проти візиту Володимира Путіна до країни. Учасники акції тримали в руках портрети Путіна та Лукашенка, а також прапори України та США. На одному з опублікованих відео, машину, ймовірно, глави російського МЗС Сергія Лаврова зустріли криками: "Росія, йди геть!".

Учасники мітингу також скандували: "Ворог Росія!", "Ворог ОДКБ!".

Як розповіли журналісти "Радіо Азатутюн", одним з організаторів протестів виступила вірменська опозиційна партія "Національно-демократичний полюс".

На думку членів партії, після кривавих зіткнень на кордоні з Азербайджаном у вересні ОДКБ не надав підтримки Вірменії як одному з членів військового блоку. Опозиціонери загалом виступили проти проведення в країні саміту ОДКБ.

Нагадаємо, Вірменія сподівається укласти мирну угоду з Азербайджаном до кінця року. Вірменська сторона впевнена, що делімітація кордонів двох країн пройде на рівні 1991 року. Єреван сподівається на допомогу ОДКБ та обіцяє піти на все для захисту своїх інтересів.

Раніше Вірменія обговорювала з ОБСЄ можливість розмістити на вірменському боці кордону з Азербайджаном спостережувальну місію.