На Росію надії немає: Вірменія просить ОБСЄ відправити спостерігачів на кордон з Азербайджаном

У Єревані розраховують, що європейська наглядова місія дозволить припинити війну з Азербайджаном, оскільки на це не здатні росіяни.

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Міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян під час спільної пресконференції з керівницею МЗС Норвегії Аннікен Хюітфельдт заявив про те, що для встановлення миру на територіях, які межують з Азербайджаном, необхідна допомога міжнародних посередників. Тому зараз Єреван обговорює з ОБСЄ можливість розмістити на вірменському боці кордону наглядову місію.

"Очікуємо, що місія ЄС збере факти, які свідчать, що твердження Вірменії про агресію Азербайджану проти Вірменії, про вторгнення азербайджанських сил на суверенну територію Вірменії відповідають дійсності. Роль місії ЄС полягає також у запобіганні подальшим новим ескалаціям", — сказав Мірзоян.

Чому Вірменія почала шукати допомоги в Європі?

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном через територію Нагірного Карабаху триває уже понад 30 років. Посередником між сторонами завжди була Росія. Розраховуючи на підтримку Кремля, Єреван погодився на розміщення на своїй території російської військової бази та вступив до організованого РФ військового блоку — Організації про договір колективної безпеки (ОДКБ).

Після лютневого вторгнення російських військ до України, Кремль вирішив заручитися підтримкою Туреччини — головного союзника Азербайджану. Тому на чергове загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном Москва відреагувала мляво, фактично відмовившись від своїх союзницьких зобов'язань щодо Єревану: в ОДКБ заявили, що не втручатимуться у збройний конфлікт. Роль посередника перехопила Туреччина.

Зіткнувшись з такою зрадою з боку росіян, вірмени почали мітингувати за вихід з ОДКБ.

Як повідомлялося, війна проти України вдарила по інтересах Москви у Центральній Азії. Колишні радянські республіки дедалі активніше протистоять Кремлю, знаючи про те, що Росія зараз дуже зацікавлена у них. Тепер російські союзники дедалі більше орієнтуються на Китай.