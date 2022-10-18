На Россию надежды нет: Армения просит ОБСЕ прислать наблюдателей на границу с Азербайджаном

В Ереване рассчитывают, что европейская наблюдательная миссия позволит прекратить войну с Азербайджаном, раз на это не способны россияне.

Related video

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян во время совместной пресс-конференции с руководительницей МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт заявил о том, что для установления мира в граничащих с Азербайджаном территориях необходима помощь международных посредников. Поэтому сейчас Ереван обсуждает с ОБСЕ возможность разместить на армянской стороне границы наблюдательную миссию.

"Ожидаем, что миссия ЕС соберет факты, которые будут свидетельствовать, что утверждения Армении об агрессии Азербайджана против Армении, о вторжении азербайджанских сил на суверенную территорию Армении соответствуют действительности. Роль миссии ЕС заключается также в предотвращении дальнейших новых эскалаций", — сказал Мирзоян.

Почему Армения стала искать помощи в Европе?

Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за территории Нагорного Карабаха продолжается уже более 30 лет. Посредником между сторонами всегда выступала Россия. Рассчитывая на поддержку Кремля, Ереван согласился на размещение на своей территории российской военной базы и вступил в организованный РФ военный блок — Организацию о договоре коллективной безопасности (ОДКБ).

После февральского вторжения российских войск в Украину, Кремль решил заручиться поддержкой Турции — главного союзника Азербайджана. Поэтому на очередное обострение конфликта между Арменией и Азербайджана Москва отреагировала вяло, фактически отказавшись от своих союзнических обязательств по отношению к Еревану: в ОДКБ заявили, что не будут вмешиваться в вооруженный конфликт. Роль посредника перехватила Турция.

Столкнувшись с таким предательством со стороны россиян, армяне стали митинговать за выход из ОДКБ.

Как сообщалось, война против Украины ударила по интересам Москвы в Центральной Азии. Бывшие советские республики все активнее противостоят Кремлю, зная о том, что Россия сейчас очень заинтересована в них. Теперь российские союзники все больше ориентируются на Китай.