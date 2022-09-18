Армяне митингуют за выход из ОДКБ, протесты совпали с визитом Нэнси Пелоси в Ереван

Нэнси Пелоси заявила, что США поддерживают Армению и "готовы выслушать" конкретные пожелания. В это же время в Ереване собрались активисты, которые считают, что Армения должна выйти из ОДКБ, порвав с Россией.

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82-летняя спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла с трехдневным визитом в Армению. Визит проходит на фоне митингов в столице страны: граждане Армении, возмущенные тем, что Россия не оказала должной поддержки во время очередного военного конфликта с Азербайджаном, требуют выхода Армении из Организации Договора коллективной обороны (ОДКБ).

Конфликт между Арменией и Азербайджаном, в центре которого — спорные территории Нагорного Карабаха — не затихает десятилетиями, и традиционно посредником между двумя странами выступала Россия. Однако в сентябре 2022 года армянская сторона осталась без выраженной поддержки со стороны РФ, что и вызвало негодование части населения.

[ + – ] В Ереване проходит митинг за выход Армении из ОДКБ [ + – ] В Ереване проходит митинг за выход Армении из ОДКБ [ + – ] В Ереване проходит митинг за выход Армении из ОДКБ [ + – ] В Ереване проходит митинг за выход Армении из ОДКБ

Как пишут армянские СМИ, перед визитом Пелоси в Ереван на трассе, которая ведет от аэропорта к городу, даже сняли все биллборды с изображением Владимира Путина.

[ + – ] Основная причина для митинга в Ереване — президент РФ отказался оказывать вооруженную помощь Армении в конфликте с Азербайджаном.

Недавнее обострение отношений между Арменией и Азербайджаном стало одной из основных тем, которые затронула Нэнси Пелоси, обращаясь к армянской аудитории. Спикер Палаты представителей заявила, что США осуждают нападение Азербайджана на Армению и эта страна имеет важное значение для Штатов, пишет Голос Америки.

После встречи со спикером парламента Армении Алленом Симоняном высокопоставленный представитель США выступила перед прессой. Пелоси заявила, что конфликт между Арменией и Азербайджаном не должен решаться военным путем и США стремятся к мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

"Демократия, суверенитет и территориальная целостность Армении являются важными вопросами для США, и мы хотим оказать поддержку в этом направлении. Мы готовы это делать, но решение должна принять сама Армения", — сказала Пелоси.

Тем не менее, Нэнси Пелоси не уточнила, какую именно поддержку готовы оказать США, отвечая на вопрос журналистов, может ли идти речь о военной поддержке.

"Цель этого визита – это выслушать и понять, какие пожелания и ожидания имеются у Армении", — сказала Пелоси.

[ + – ] Нэнси Пелоси в Ереване: "Цель моего визита – выслушать и понять, какие пожелания и ожидания имеются у Армении" Фото: Getty Images

Пелоси также напомнила о том, что Палата представителей Когресса США признала геноцидом массовое убийство армян турками в 1915-1916 гг.

"Президент США поддержал принятие резолюции о Геноциде армян, пригласил Армению принять участие в саммите демократии. И мы продолжим работать над этими вопросами", — заявила Пелоси.

По словам Алена Симоняна, которое он сделал еще до визита Пелоси, ее визит сыграет важную роль в деле обеспечения безопасности Армении, пишет DW.

Фокус уже писал, что Армения и Азербайджан договорились о перемирии, которое остановило новый виток конфликта между странами.