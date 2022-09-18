Вірмени мітингують за вихід із ОДКБ, протести збіглися з візитом Ненсі Пелосі в Єреван

Ненсі Пелосі заявила, що США підтримують Вірменію та "готові вислухати" конкретні побажання. Водночас у Єревані зібралися активісти, які вважають, що Вірменія має вийти з ОДКБ, порвавши з Росією.

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82-річна речниця Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі прибула з триденним візитом у Вірменію. Візит відбувається на тлі мітингів у столиці країни: громадяни Вірменії, обурені тим, що Росія не надала належної підтримки під час чергового воєнного конфлікту з Азербайджаном, вимагають виходу з Вірменії з Організації Договору колективної оборони (ОДКБ).

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном, у центрі якого — спірні території Нагірного Карабаху — не затихає десятиліттями, і традиційно посередником між двома країнами виступала Росія. Однак у вересні 2022 року вірменська сторона залишилася без вираженої підтримки з боку РФ, що викликало обурення частини населення.

[ + – ] У Єревані відбувається мітинг за вихід Вірменії з ОДКБ [ + – ] У Єревані відбувається мітинг за вихід Вірменії з ОДКБ [ + – ] У Єревані відбувається мітинг за вихід Вірменії з ОДКБ [ + – ] У Єревані відбувається мітинг за вихід Вірменії з ОДКБ

Як пишуть вірменські ЗМІ, перед візитом Пелосі в Єреван на трасі, яка веде від аеропорту до міста, навіть зняли всі білборди із зображенням Володимира Путіна.

[ + – ] Основна причина для мітингу в Єревані — президент РФ відмовився надавати збройну допомогу Вірменії в конфлікті з Азербайджаном

Нещодавнє загострення відносин між Вірменією та Азербайджаном стало однією з основних тем, які торкнулася Ненсі Пелосі, звертаючись до вірменської аудиторії. Спікерка Палати представників заявила, що США засуджують напад Азербайджану на Вірменію, і ця країна має важливе значення для Штатів, пише "Голос Америки".

Після зустрічі зі спікером парламенту Вірменії Аленом Симоняном високопосадовиця США виступила перед пресою. Пелосі заявила, що конфлікт між Вірменією та Азербайджаном не повинен вирішуватись військовим шляхом, і США прагнуть мирного врегулювання нагірно-карабахського конфлікту.

"Демократія, суверенітет і територіальна цілісність Вірменії є важливими питаннями для США, і ми хочемо надати підтримку в цьому напрямку. Ми готові це робити, але рішення має ухвалити сама Вірменія", — сказала Пелосі.

Проте Ненсі Пелосі не уточнила, яку саме підтримку готові надати США, відповідаючи на запитання журналістів, чи може йтися про військову підтримку.

"Мета цього візиту — це вислухати й зрозуміти, які побажання та очікування є у Вірменії", — сказала Пелосі.

[ + – ] Ненсі Пелосі в Єревані: "Мета мого візиту — вислухати й зрозуміти, які побажання та очікування є у Вірменії" Фото: Getty Images

Пелосі також нагадала про те, що Палата представників Когресу США визнала геноцидом масове вбивство вірмен турками у 1915-1916 роках.

"Президент США підтримав ухвалення резолюції про Геноцид вірмен, запросив Вірменію взяти участь у саміті демократії. І ми продовжимо працювати над цими питаннями", — заявила Пелосі.

За словами Алена Симоняна, яку він зробив ще до візиту Пелосі, її візит відіграє важливу роль у справі безпеки Вірменії, пише DW.

Фокус уже писав, що Вірменія та Азербайджан домовилися про перемир'я, яке зупинило новий виток конфлікту між країнами.