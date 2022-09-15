Конфлікт Вірменії та Азербайджану: Єреван оголосив про перемир'я, — ЗМІ

У Міністерстві оборони Вірменії заявили, що обстріли фактично припинилися ще 14 вересня о 20:00. І ось у Раді безпеки країни також підтвердили перемир'я з Азербайджаном.

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Секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян заявив, що Єреван та Баку досягли певних угод та оголосив про перемир'я. Про це написали на сайті Громадського телебачення Вірменії.

За словами Григоряна, перемир'я вдалося досягти завдяки участі міжнародної спільноти. Він також сказав, що в Єревані сподіваються, що Азербайджан і надалі дотримуватиметься режиму припинення вогню.

Крім того, він висловився про демонстрації, які відбуваються в Єревані з вимогою відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. За його словами, Азербайджану не вдалося реалізувати "масштабний план", тому Баку намагаються дестабілізувати обстановку всередині країни.

"Єдина мета — розвалити Республіку Вірменія. Ці демонстрації не мають іншої мети", — сказав секретар Радбезу.

Крім того, у Міністерстві оборони Вірменії у Twitter заявив, що з 20:00 14 вересня стрілянина на кордоні з Азербайджаном практично припинилася.

Зазначимо, що азербайджанська сторона конфлікту поки що ніяк не прокоментувала заяви державних представників Вірменії.

Нагадаємо, що у Вірменії вимагають відставки прем'єра Пашиняна. Раніше він заявив, що Єреван підпише документ, за який вірмени "проклинатимуть і критикуватимуть" уряд. Наразі сотні людей вимагають від нього скласти повноваження.

Також Фокус писав, що Пашинян звернувся до ОДКБ для відновлення територіальної цілісності. Вірменський прем'єр-міністр стверджує, що напад на одну країну-члена ОДКБ означає напад на всіх учасників, тож у країні сподіваються на сприяння організації.

Вірменське Міноборони зафіксувало обстріли з артилерії, мінометів та великокаліберного озброєння у напрямку пунктів Джермук та Верін Шоржа. Азербайджан прозвітував про загибель 50 військових під час боїв.

ОДКБ відмовила Пишиняну у військовій допомозі. В ОДКБ заявили, що конфлікт слід вирішити дипломатичним шляхом. Крім того, в Єревані вже почали збиратися протестувальники та представники опозиції з вимогою відставки прем'єр-міністра.