Важлива 4 стаття: Пашинян звернувся до ОДКБ для відновлення територіальної цілісності

Вірменський прем'єр-міністр стверджує, що агресія на одну країну-члена ОДКБ означає агресію на всіх учасників, тож у країні сподіваються на сприяння організації.

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Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звернувся до ОДКБ за 4-ю статтею, яка має допомогти відновити територіальну цілісність країни та забезпечити відведення армії Азербайджану. Про це повідомляє АМІ "Новини-Вірменія".

Пашинян заявляє, що Азербайджан здійснив агресію проти Вірменії, встановивши контроль за певною територією. Тому Єреван офіційно звернувся до ОДКБ за 4-ю статтею.

"Ми звернулися до ОДКБ на підставі 4-ї статті, коли йдеться, що агресія щодо однієї з країн-членів є агресією щодо інших країн-членів. Ми попросили у ОДКБ сприяння, зокрема військового, для відновлення територіальної цілісності Вірменії та забезпечення виведення азербайджанських ЗС з території Республіки Вірменії", — заявив Пашинян.

Заявлена мета Єревана — відхід ЗС Азербайджану з території Вірменії. Однак на засіданні Ради колективної безпеки ОДКБ ухвалено лише "мінімально необхідні рішення" з погляду оцінки ситуації.

Нагадаємо, 13 вересня на кордоні Азербайджану та Вірменії відновилися бойові дії. Баку завдавали ударів по всьому кордону з Єреваном. Внаслідок цього загинуло 49 військовослужбовців Вірменії. Інтенсивність бойових дій спала.

Однак ОДКБ, попри прохання Пашиняна, відмовила у військовій допомозі.