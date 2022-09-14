Конфлікт Азербайджану та Вірменії: ОДКБ відмовила Пишиняну у військовій допомозі

В ОДКБ заявили, що конфлікт слід вирішити дипломатичним шляхом. Крім того, в Єревані вже почали збиратися протестувальники та представники опозиції з вимогою відставки прем'єр-міністра.

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13 вересня на засіданні Ради колективної безпеки ОДКБ було вирішено направити на кордон Вірменії та Азербайджану генерального секретаря організації та створити робочу групу для аналізу ситуації. Про це пише білоруське видання Белта.

Повідомляється, що робоча група буде створена з-поміж співробітників Секретаріату та Об'єднаного штабу ОДКБ. Після аналізу ситуації формуватимуться конкретні пропозиції.

Як заявив держсекретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович, ситуація потребує досконального вивчення.

Цікаво, що російські ЗМІ вже заговорили про те, що Вірменія може вийти з ОДКБ. Так, телеграм-канал BRIEF, який може бути пов'язаний із кремлівською пропагандисткою Маргаритою Симоньян, із посиланням на свої джерела у Вірменії заявив, що Єреван може розпочати процедуру виходу з організації, якщо вона не допоможе йому у конфлікті з Баку.

Також наголосимо на тому, що біля будівлі Національних зборів Вірменії вже почали збиратися протестувальники. Вони вимагають відставки прем’єр-міністра Нікола Пашиняна. Причиною стала загибель 49 вірменських військовослужбовців у боях з армією Азербайджану. На місці присутні рідні та близькі загиблих, а також представники опозиції.

[ + – ] Протестувальники вимагають відставки Пашиняна.

Фокус в одному матеріалі зібрав інформацію про те, яка зараз ситуація на Кавказі та про що домовилися обидві сторони збройного протистояння. У ніч з 12 на 13 вересня на кордоні Вірменії та Азербайджану розпочалися бойові дії, під час яких було обстріляно кілька населених пунктів. Вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян повідомив про десятки загиблих військовослужбовців Єревану, а офіційний Баку звинуватив сусідню країну в ескалації конфлікту.

Також у Держдепі США заявили, що Росія здатна "підлити олію у вогонь" у конфлікті між Баку та Єреваном, хоча заспокоїти ситуацію теж у її силах.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв звинуватив у новому витку військового загострення Вірменію та попередив, що його війська моніторитиму ситуацію на державному кордоні.