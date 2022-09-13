Десятки загиблих, обстріли та реакція ОДКБ: що відомо про конфлікт Вірменії та Азербайджану

Фокус в одному матеріалі зібрав інформацію про те, яка зараз ситуація на Кавказі та про що домовилися обидві сторони збройного протистояння.

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У ніч із 12 на 13 вересня на кордоні Вірменії та Азербайджану розпочалися бойові дії, під час яких було обстріляно кілька населених пунктів. Вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян повідомив про десятки загиблих військовослужбовців Єревану, а офіційне Баку звинуватило сусідню країну в ескалації конфлікту. Фокус в одному матеріалі зібрав інформацію про те, яка зараз ситуація на Кавказі та про що домовилися обидві сторони збройного протистояння.

Конфлікт Вірменії та Азербайджану — хронологія подій

У ніч із 12 на 13 вересня на кордоні між Вірменією та Азербайджаном розпочалися бойові дії. Вірменський національний комітет Америки повідомив, що збройні сили противника завдають ударів по прикордонних районах.

[ + – ] Конфлікт Вірменії та Азербайджану поновився вночі 13 вересня

За даними місцевих ЗМІ, 13 вересня о 00:05 армія Азербайджану почала вести обстріл позицій ЗС Вірменії з артилерії та великокаліберних знарядь у напрямку Ґоріса, Сотка та Джермука. Також у соцмережах з'являлася інформація про залучення Баку безпілотників у кількох районах країни з метою виявлення укріплень супротивника.

[ + – ] Конфлікт Вірменії та Азербайджану поновився вночі 13 вересня

Міністерство оборони Азербайджану, зі свого боку, звинувачує Збройні сили Вірменії в здійсненні диверсій на Дашкесанському, Калбаджарському та Лачинському напрямках. За даними відомства, мінування шляхів постачання між позиціями підрозділів азербайджанської армії в різних напрямках призвело до ескалації конфлікту на Кавказі.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян через поновлення бойових дій зателефонував президенту РФ Володимиру Путіну. Вночі 13 вересня також відбулося засідання Ради безпеки країни, за підсумками якого ухвалили рішення про запит військової допомоги в країн-членів Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Нікол Пашинян, коментуючи ескалацію конфлікту на Кавказі, повідомив, що з початку нових бойових дій загинули щонайменше 49 вірменських військовослужбовців. За словами прем'єр-міністра країни, остаточна цифра жертв потребує уточнення з боку Міноборони.

Державний департамент США відреагував на відновлення бойових дій на Кавказі та заявив про неприпустимість завдання ударів по об'єктах цивільної інфраструктури. Глава Держдепу Ентоні Блінкен також зазначив, що військового вирішення конфлікту між Азербайджаном та Вірменією бути не може.

Конфлікт Вірменії та Азербайджану — мирні переговори та режим припинення вогню

Уранці 13 вересня в азербайджанських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Баку та Єреван погодили режим припинення вогню, який діятиме з 9:00 за місцевим часом.

"Після широкомасштабної провокації збройних сил Вірменії на державному кордоні та заходів у відповідь із боку Азербайджану було досягнуто о 09:00 режим припинення вогню", — повідомляло місцеве агентство Trend.

Журналісти також стверджували, що після домовленостей ЗС Вірменії нібито здійснили обстріл азербайджанських позицій, але до 9:15 режим тиші відновили.

[ + – ] Азербайджан і Вірменія домовилися про режим припинення вогню на Кавказі

Секретаріат ОДКБ відреагував на ескалацію конфлікту на Кавказі та повідомив, що засуджує застосування сили обома сторонами конфлікту. Організація вважає, що бойові дії між Азербайджаном і Вірменією мають бути врегульовані виключно політико-дипломатичними методами та домовленостями, які були закріплені в заявах лідерів країн, зокрема президента Росії Володимира Путіна.

"У зв'язку зі зверненням Вірменської сторони до Ради колективної безпеки ОДКБ щодо надання допомоги Республіці Вірменія, Секретаріатом Організації спільно з Об'єднаним штабом ОДКБ організовано роботу щодо залучення механізмів ОДКБ для врегулювання ситуації", — йдеться в повідомленні.

[ + – ] ОДКБ відреагувала на заклик Вірменії надати військову допомогу проти Азербайджану

Агентство Reuters, посилаючись на пресслужбу Єлисейського палацу, повідомляє, що Франція планує скликати позачергове засідання Ради Безпеки ООН через ескалацію конфлікту на Кавказі.

"Франція порушить тему зіткнень між Вірменією та Азербайджаном у Раді Безпеки ООН. Емманюель Макрон продовжує закликати обидві сторони дотримуватися режиму припинення вогню", — йдеться в заяві канцелярії французького президента, яку цитує Reuters.

Нагадаємо, що вночі 13 вересня на кордоні між Вірменією та Азербайджаном розпочалися нові бойові дії. Єреван звинуватив сусідню країну в завданні ударів по прикордонних районах, а офіційне Баку поклало відповідальність за здійснення диверсій на вірменські ДРГ, із яких нібито стартувала активна фаза збройного конфлікту.