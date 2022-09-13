Загострення на Кавказі: Єреван та Баку домовилися про режим припинення вогню, — ЗМІ

Повідомляється, що вірменська сторона на деякий час порушила домовленість, але згодом режим тиші було відновлено.

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Сьогодні у вівторок, 13 вересня, Вірменія та Азербайджан домовилися про припинення вогню з 09:00 за місцевим часом (08:00 за Києвом). Як повідомляє азербайджанське агентство новин Trend, незважаючи на те, що збройні сили Вірменії нібито на деякий час порушили домовленість, до 09:15 режим тиші був відновлений.

"Після широкомасштабної провокації збройних сил Вірменії на держкордоні та заходів у відповідь з боку Азербайджану було досягнуто о 09:00 режим припинення вогню", — пише видання.

Зазначимо, що прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян поки що офіційно не коментував інформацію про передбачувані домовленості. Також офіційно не прокоментувало припинення вогню Міністерство оборони Азербайджану.

Водночас військове відомство Вірменії повідомляє, що станом на ранок 13 вересня обстріл цивільної інфраструктури з боку Азербайджану триває, а на прикордонних ділянках тривають позиційні бої.

Станом на 08:00 13 вересня ситуація на вірмено-азербайджанському кордоні суттєво не змінилася. Противник продовжує використовувати артилерію, міномети, БПЛА и крупнокаліберну зброю у напрямках Варденіса, Сотка, Артаніша, Ишханасара, Горіса і Капана, завдаючи ударів як по військовій, так і по цивільній інфраструктурі.

Нагадаємо, 12 вересня вночі між військами двох країн сталися збройні сутички у прикордонних районах. Офіційні джерела двох країн повідомляють про вбитих та поранених з обох сторін. Так, прессекретар Міноборони Вірменії Арам Торосян заявив, що внаслідок "широкомасштабної провокації" з боку ЗС Азербайджану у Вірменії є жертви та поранені. Водночас Баку інформує про втрати серед особового складу та завдані збитки військовій інфраструктурі Азербайджану.

Держдепартамент США відреагував на загострення ситуації між Вірменією та Азербайджаном. Зокрема держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що військового вирішення конфлікту між двома державами бути не може і закликав сторони негайно припинити будь-які воєнні дії.