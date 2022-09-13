Обострение на Кавказе: Ереван и Баку договорились о режиме прекращения огня, — СМИ

Сообщается, что армянская сторона на некоторое время нарушила предполагаемую договоренность, но позже режим тишины был восстановлен.

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Сегодня во вторник, 13 сентября, Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня с 09:00 по местному времени (08:00 по Киеву). Как сообщает азербайджанское новостное агентство Trend, несмотря на то, что вооруженные силы Армении якобы на некоторое время нарушили договоренность, к 09:15 режим тишины был восстановлен.

"После широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении на госгранице и ответных мер со стороны Азербайджана был достигнут в 09:00 режим прекращения огня", — пишет издание.

Отметим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян пока официально не комментировал информацию о предполагаемых договоренностях. Также официально не прокомментировали прекращение огня Министерство обороны Азербайджана.

В то же время, военное ведомство Армении сообщает, что по состоянию на утро 13 сентября обстрелы гражданской инфраструктуры со стороны Азербайджана продолжаются, а на приграничных участках идут позиционные бои.

"По состоянию на 08:00 13 сентября ситуация на армяно-азербайджанской границе существенно не изменилась. Противник продолжает использовать артиллерию, минометы, БПЛА и крупнокалиберные орудия в направлениях Вардениса, Сотка, Артаниша, Ишханасара, Гориса и Капана, нанося удары как по военной, так и по гражданской инфраструктуре.

Напомним, 12 сентября ночью между войсками двух стран произошли вооруженные столкновения в приграничных районах. Официальные источники двух стран сообщают об убитых и раненых с обеих сторон. Так, пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян заявил, что в результате "широкомасштабной провокации" со стороны ВС Азербайджана со стороны Армении есть жертвы и раненые. В то же время Баку информирует о потерях среди личного состава и нанесенном ущербе военной инфраструктуре Азербайджана.

Госдепартамент США отреагировал на обострение ситуации между Арменией и Азербайджаном. В частности госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что военного решения конфликта между двумя государствами быть не может и призвал стороны немедленно прекратить любые военные действия.