Военного решения быть не может: Госдеп прокомментировал обострение на Кавказе (видео)

Вашингтон заявил о недопустимости нанесения ударов по населенным пунктам и гражданской инфраструктуре на территории Армении и призвал стороны прекратить любые военные действия.

Related video

Вашингтон отреагировал на обострение ситуации между Азербайджаном и Арменией, возникшее за последние сутки. Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил глубокую обеспокоенность эскалацией и заявил, что военного решения конфликта быть не может. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Госдепартамента.

Обеспокоенность Вашингтона связана с атаками вдоль армяно-азербайджанской границы, в том числе с ударами по населенным пунктам и гражданской инфраструктуре на территории Армении.

"Как мы уже давно ясно дали понять, военного решения конфликта быть не может. Мы призываем немедленно прекратить любые военные действия", — подчеркнул Блинкен.

Напомним, что на армяно-азербайджанской границе в районе городов Варденис и Джермук, а также возле поселка Татев начались боевые столкновения. Армянская сторона обвинила Азербайджан в обстреле из артиллерий своих позиций, расположенных на приграничных территориях. В свою очередь Минобороны Азербайжана сообщило, что ВС Армении совершили масштабную диверсию на Дашкесанском, Калбаджарском и Лачинском направлениях.

В связи с этим, премьер-министр Армении Никол Пашинян созвонился с президентом России Владимиром Путиным и заявил, что Армения намерена обратиться за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).