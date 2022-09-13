Пашинян позвонил Путину: Армения просит помощи у ОДКБ из-за конфликта с Азербайджаном

В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что Армения является страной-оккупантом. В ведомстве отметили, что военные проводят "локальные" контрмеры в ответ на "провокацию" армянской стороны.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным после начала боевых действий на границе с Азербайджаном. Он заявил, что Армения попросит помощи у Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), о чем пишет армянское издание ArmenPress.

Журналисты пишут, что им в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении рассказали, что Пашинян и Путин говорили о подробностях начала боевых действий.

Также сообщается, что Пашинян назвал действия Азербайджана недопустимыми.

Затем ArmenPress сообщил, что ночью прошло заседание Совета безопасности Армении, в котором также принял участие президент страны Ваагн Хачатурян. Было принято решение официально обратиться к России за помощью, а также в ОДКБ.

В то же самое время Министерство обороны Азербайджана заявляет в Facebook, что азербайджанские войска не заходят на территорию Армении.

"Присутствие личного состава и техники армянских вооруженных сил в азербайджано-карабахской экономической зоне продолжается. Армия Азербайджана проводит локальные контрмеры в ответ на масштабную провокацию Армении", — сказано в сообщении.

Там также сообщили, что армия Азербайджана атакует лишь военные объекты на территории Армении. Также там назвали Армению страной-оккупантом.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Карабахский конфликт – это этнополитический конфлитк, который имеет древние исторические корни. Масштабные военные действия между Арменией и Азербайджаном прошли в 1991-1994 годах. В результате был подписан Бишкекский протокол о перемирии. Однако боевые действия снова начались в сентябре 2020 года. По итогам новой фазы войны Азербайджан получил контроль над большей частью ранее потерянных территорий, которые до 2020 года контролировались Нагорно-Карабахской Республикой.

Ранее Фокус писал, что на границе Азербайджана и Армении начались боевые действия. В Министерстве обороны Азербайджана заявили о диверсии со стороны армянских военных. Они, как сообщается, заминировали пути снабжения позиций подразделений азербайджанской армии.