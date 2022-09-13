Пашинян зателефонував Путіну: Вірменія просить допомоги у ОДКБ через конфлікт із Азербайджаном

У Міністерстві оборони Азербайджану заявили, що Вірменія є окупантом. У відомстві зазначили, що військові проводять "локальні" контрзаходи у відповідь на "провокацію" вірменської сторони.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян зателефонував президенту РФ Володимиру Путіну після початку бойових дій на кордоні з Азербайджаном. Він заявив, що Вірменія попросить допомоги в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), про що пише вірменське видання ArmenPress.

Журналісти пишуть, що їм у Департаменті інформації та у зв'язках із громадськістю апарату прем'єр-міністра Вірменії розповіли, що Пашинян та Путін говорили про подробиці початку бойових дій.

Також повідомляється, що Пашинян назвав дії Азербайджану неприпустимими.

Потім ArmenPress повідомив, що вночі пройшло засідання Ради безпеки Вірменії, в якому також взяв участь президент Ваагн Хачатурян. Вирішили офіційно звернутися до Росії за допомогою, а також до ОДКБ.

Водночас Міністерство оборони Азербайджану заявляє у Facebook, що азербайджанські війська не заходять на територію Вірменії.

"Присутність особового складу та техніки вірменських збройних сил в азербайджано-карабахській економічній зоні триває. Армія Азербайджану проводить локальні контрзаходи у відповідь на масштабну провокацію Вірменії", — йдеться у повідомленні.

Там також повідомили, що армія Азербайджану атакує лише військові об'єкти на території Вірменії. Також там назвали Вірменію країною-окупантом.

Конфлікт у Нагірному Карабаху

Карабахський конфлікт – це етнополітичний конфлітк, який має стародавнє історичне коріння. Масштабні військові дії між Вірменією та Азербайджаном відбулися у 1991-1994 роках. У результаті було підписано Бішкецький протокол про перемир'я. Проте бойові дії знову розпочалися у вересні 2020 року. За підсумками нової фази війни Азербайджан отримав контроль над більшою частиною раніше втрачених територій, які до 2020 року контролювали Нагірно-Карабахську Республіку.

Раніше Фокус писав, що на кордоні Азербайджану та Вірменії почалися бойові дії. У Міністерстві оборони Азербайджану заявили про диверсію з боку вірменських військових. Вони, як повідомляється, замінували шляхи постачання позицій підрозділів азербайджанської армії.