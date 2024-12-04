"Точку неповернення пройдено": Вірменія більше не вважає себе частиною ОДКБ, — прем'єр Пашинян

Вірменський прем'єр каже, що його країна заморозила участь в організації, а відносини між членами ОДКБ і Вірменією вказують на неможливість Єревана повернутися до організації.

Глава вірменського уряду Ніколи Пашинян заявив, що його країна фактично вийшла з ОДКБ і не планує повертатися до цієї організації. Про це повідомляє Armenia Today.

За словами прем'єра, його країна фактично заморозила участь в роботі цієї організації — від розробки документів до обговорень і пропозицій, а також не накладають вето на жоден з документів.

"По суті, ми себе вже вважаємо поза ОДКБ. І нехай вони вирішують що хочуть, ми не влазимо в їхні справи, не говоримо, що маємо право на вето — і то суто виходячи з поваги до наших колег", — підкреслив Пашинян.

Він додає, що чинна ситуація, яка склалася між членами організації та Єреваном, "все більше ускладнює та робить неможливим повернення Вірменії до організації".

"Думаю, що точку неповернення вже пройдено", — констатує вірменський прем'єрміністр.

Нагадаємо, ОДКБ — це військово-політична міжнародна організація, заснована у 1992 році. До складу входять Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія і Таджикистан. Вірменія наразі призупинила членство в цій організації з лютого 2024 року.

Вихід Вірменії з ОДКБ — що відомо

12 червня Пашинян заявив, що його країна виходить з ОДКБ. Прем'єр-міністр стверджує, що інші члени організації "планували війну" проти Єревана разом з Азербайджаном.

Згодом глава вірменського уряду різко висловився про Лукашенка та вихід з ОДКБ. Пашинян згадав про слова лідера Білорусі щодо війни, в яких Лукашенко побажав перемоги Азербайджану. Він вважає, що не може вести з ним діалог.

Пізніше Фокус розповідав, як вихід Вірменії з ОДКБ може вплинути на РФ у факторі агресії проти України, а також послабить позиції Кремля на Кавказі.