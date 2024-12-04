"Точка невозврата пройдена": Армения больше не считает себя частью ОДКБ, — премьер Пашинян

Армянский премьер говорит, что его страна заморозила участие в организации, а отношения между членами ОДКБ и Арменией указывают на невозможность Еревана вернуться в организацию.

Глава армянского правительства Никол Пашинян заявил, что его страна фактически вышла из ОДКБ и не планирует возвращаться в эту организацию. Об этом сообщает Armenia Today.

По словам премьера, его страна фактически заморозила участие в работе этой организации — от разработки документов до обсуждений и предложений, а также не накладывает вето ни на один из документов.

"По сути, мы себя уже считаем вне ОДКБ. И пусть они решают что хотят, мы не влезаем в их дела, не говорим, что имеем право на вето — и то сугубо исходя из уважения к нашим коллегам", — подчеркнул Пашинян.

Он добавляет, что нынешняя ситуация, которая сложилась между членами организации и Ереваном, "все больше усложняет и делает невозможным возвращение Армении в организацию".

"Думаю, что точка невозврата уже пройдена", — констатирует армянский премьер-министр.

Напомним, ОДКБ — это военно-политическая международная организация, основанная в 1992 году. В состав входят Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Армения сейчас приостановила членство в этой организации с февраля 2024 года.

Выход Армении из ОДКБ — что известно

12 июня Пашинян заявил, что его страна выходит из ОДКБ. Премьер-министр утверждает, что другие члены организации "планировали войну" против Еревана вместе с Азербайджаном.

Впоследствии глава армянского правительства резко высказался о Лукашенко и выходе из ОДКБ. Пашинян вспомнил о словах лидера Беларуси относительно войны, в которых Лукашенко пожелал победы Азербайджану. Он считает, что не может вести с ним диалог.

Позже Фокус рассказывал, как выход Армении из ОДКБ может повлиять на РФ в факторе агрессии против Украины, а также ослабит позиции Кремля на Кавказе.