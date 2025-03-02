Україну звинувачують у намаганні розпочати війну між Азербайджаном та Вірменією, — ГУР МО

Основою для ІПСО стала фейкова доповідь нібито від ГУР на ім’я заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка, яка містить низку грубих помилок. Погіршення відносин Києва з Баку та Єреваном вигідно, передусім, Росії.

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У вірменському інформаційному просторі поширюється звинувачення української розвідки у спробі сприяти чи інспірувати початок збройного конфлікту між Азербайджаном та Вірменією. Про це повідомляють у ГУР МОУ.

Поширювачі фейкової інформації зазначають, що нова азербайджансько-вірменська війна змусить Росію відкрити "другий фронт", через що Москва розпорошить свої військові сили, а це буде вигідно Києву.

Основою для ІПСО росіян стала фейкова доповідь нібито від ГУР МО України на ім’я заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка. Утім, поширюваний документ містить низку грубих помилок, серед яких "Їван" замість "Іван", "СДР" замість "ЄДРПОУ" тощо, й не відповідає вимогам оформлення офіційних документів України.

Проведення зазначеної інформаційної операції спрямоване на дискредитацію України та погіршення українсько-вірменських і українсько-азербайджанських відносин, наголошують у ГУР, підкреслюючи, що це вигідно передусім Росії.

Нагадаємо, раніше в мережі з'явився російський фейк про затримання в Івано-Франківську 67 осіб в новорічну ніч за приготування салату олів'є, оселедця під шубою та холодцю. Росіянин запевняв, що "мовні інспектори" провели обхід випадково обраних 89 квартир, й перелічені страви виявляли у двох із трьох помешкань.

Також Фокус писав, що у мережі TikTok ширилися ролики, в яких заявлялося, що з 1 січня в Україні всі жінки з іменем Тетяна повинні поміняти його на Горпина нібито за ухваленим Верховною Радою законом. Інакше їм загрожував би штраф чи навіть в'язниця.