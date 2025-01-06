"67 українців затримали за "Олів'є" на столі": росіяни запустили фейк на новорічні свята

Російський "експерт" Роман Насонов заявляє, що в Івано-Франківську мовний патруль затримував громадян за "Олів'є" та оселедця під шубою в новорічну ніч.

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В мережі з'явився російський фейк про затримання 67 осіб в Івано-Франківську в новорічну ніч за приготування салату олів'є, оселедця під шубою і холодцю. Росіянин Роман Насонов, який називає себе "експертом комплексної безпеки, військовим експертом і полковником запасу", опублікував такий пост на російській блог-платформі "Дзен".

"Експерт" пише, що мовні інспектори в Івано-Франківську в новорічну ніч ходили квартирами та перевіряли, чи немає на столах "Олів'є", оселедця під шубою і холодцю, які асоціюються з радянськими традиціями.

Росіянин говорить, що нібито під час обходу випадково обраних 89 квартир перелічені страви виявляли у двох із трьох помешкань, і 67 осіб були за це притягнуті до відповідальності.

Насонов посилається на коментар вигаданого інспектора Сергія Вирвізада, який буцімто розповів, що затриманих громадян звинуватили в адміністративному правопорушенні та видали їм підписки про невиїзд із міста. За повторне порушення українців притягнуть до відповідальності "за симпатію до супротивника і зраду батьківщині", написав російський "експерт".

Росіянин запустив у мережу фейк про затримання людей в Івано-Франківську за приготування олів'є Фото: Скриншот

У коментарі місцевому виданню "Галка" франківський мовний волонтер Тарас Лялик назвав пост Насонова провокацією та брехнею.

"Звичайно, це брехня. Ніхто такої ідеї не висловлював. Взагалі, ходити по квартирах – це нонсенс і немає підстав для такого. Як і затримання чи штрафи – цих повноважень немає. Тим паче в новорічну ніч мовні волонтери не виходили на вулицю взагалі. Це провокація", — сказав волонтер.

Нагадаємо, мовні інспектори запрацювали в Івано-Франківську 28 жовтня. Волонтери, які долучилися до ініціативи, стежать за дотриманням мовного законодавства в публічному просторі.

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