"Геть від Москви": мер Дніпра Філатов закликав українців відмовлятися від "Олів'є" та "Шуби"

Градоначальник вважає, що варто поступово відходити від "радянських звичок".

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Мер Дніпра Борис Філатов закликав українців поступово відмовлятися від "радянських звичок" і не готувати салати "Оселедець під шубою" та "Олів'є". Про це він написав на своїй сторінці в Telegram.

Він уточнив, що цьогоріч готував традиційні новорічні салати, проте вже не може їх їсти. На думку градоначальника, відмова цих страв ознаменує віддалення від Москви.

"Відверто скажу, що я вже не можу жерти ті олів’є та "шубу". Бо третій день пішов. Тому є пропозиція. Давайте будемо поступово відмовляться від цих радянських звичок. Це якщо по-чесному та справді "геть від Москви". Але. За холодець віддам душу. Особливо якщо з гірчицею. Його можу жерти тиждень", — сказав Філатов.

Нагадаємо, 24 грудня міністр культури Олександр Ткаченко запустив нове опитування у сервісі "Дія", в якому запитав українців, коли вони святкують Різдво: 25 грудня чи 7 січня. Він додав, що для України дотримання юліанського календаря, яким церковне свято святкують 7 січня, є спадщиною Російської Імперії.

10 грудня Фокус писав про історію салату "Олів'є". Його вигадав шеф-кухар Люсьєн Олів'є, який був власником ресторану "Ермітаж" на Трубній площі в Москві в 1860-х. Рецептура традиційного новорічного салату відрізнялася від сучасного.