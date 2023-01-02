"Прочь от Москвы": мэр Днепра Филатов призвал украинцев отказываться от "Оливье" и "Шубы"

Градоначальник считает, что стоит постепенно уходить от "советских привычек".

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Мэр Днепра Борис Филатов призвал украинцев постепенно отказываться от "советских привычек" и не готовить салаты "Селедка под шубой" и "Оливье". Об этом он написал на своей странице в Telegram.

Он уточнил, что в этом году готовил традиционные новогодние салаты, однако уже не может их есть. По мнению градоначальника, отказ этих блюд ознаменует отдаление от Москвы.

"Честно скажу, что я уже не могу есть "Оливье" и "Шубу". Потому что третий день пошел. Потому есть предложение. Давайте постепенно отказываться от этих советских привычек. Это если по-честному и действительно "прочь от Москвы". Но. За холодец отдам душу. Особенно если с горчицей. Его могу есть неделю", — сказал Филатов.

Напомним, 24 декабря министр культуры Александр Ткаченко запустил новый опрос в сервисе "Дія", в котором спросил украинцев, когда они отмечают Рождество: 25 декабря или 7 января. Он добавил, что для Украины соблюдение юлианского календаря, по которому церковный праздник отмечают 7 января, является наследием Российской Империи.

10 декабря Фокус писал об истории салата "Оливье". Его придумал шеф-повар Люсьен Оливье, который был владельцем ресторана "Эрмитаж" на Трубной площади в Москве в 1860-х. Рецептура традиционного новогоднего салата отличалась от нынешней.