25 декабря или 7 января: в Дії запустили новый опрос о праздновании Рождества (видео)
Министр культуры Александр Ткаченко объяснил, почему в Украине отмечают Рождество дважды в год.
В приложении государственных услуг "Дія" появился новый опрос, на этот раз он посвящен дате празднования Рождества в Украине. Его инициатором стал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, который рассказал подробности на своей странице в Facebook.
Минкульт запусти опрос совместно с министерством цифровой трансформации, он продлится с 24 по 30 декабря 2022 года. Правительство решило выяснить, сколько украинцев празднуют Рождество 25 декабря, 7 января, в обе даты или не отмечают вовсе.
Чтобы проголосовать, необходимо:
- Открыть приложение "Дія" и авторизоваться;
- Перейти в раздел "Услуги", нажав кнопку внизу экрана;
- Выбрать пункт "Опросы";
- Выбрать нужный вариант.
Александр Ткаченко объяснил, что католики, греко-католики и православные празднуют Рождество Иисуса Христа в один день – 25 декабря, но отсчитывают этот день по разным календарям: григорианскому (новый стиль) или юлианскому (старый стиль). По юлианской системе праздник приходится на 7 января.
"Большинство людей в мире празднуют Рождество 25 декабря, по новому стилю. Для Украины соблюдение юлианского календаря является еще наследием Российской Империи, которая отказалась переходить на григорианский календарь. Но в последнее время все больше людей переходят на празднование Рождества 25 декабря вместе с христианами мира, а некоторые вовсе празднуют обе даты, что у нас разрешено законом", — рассказал министр в ролике, который размещен в "Дії".
Ранее украинские беженцы рассказали, как планируют отмечать Рождество в Великобритании. Они грустят из-за разлуки с семьей, но с интересом изучают западные традиции и обычаи.
Писали также, что украинцам следует приготовить на стол для празднования Рождества. Традиционное меню состоит из 12 постных блюд.