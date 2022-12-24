25 декабря или 7 января: в Дії запустили новый опрос о праздновании Рождества (видео)

Министр культуры Александр Ткаченко объяснил, почему в Украине отмечают Рождество дважды в год.

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В приложении государственных услуг "Дія" появился новый опрос, на этот раз он посвящен дате празднования Рождества в Украине. Его инициатором стал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, который рассказал подробности на своей странице в Facebook.

Минкульт запусти опрос совместно с министерством цифровой трансформации, он продлится с 24 по 30 декабря 2022 года. Правительство решило выяснить, сколько украинцев празднуют Рождество 25 декабря, 7 января, в обе даты или не отмечают вовсе.

Чтобы проголосовать, необходимо:

Открыть приложение "Дія" и авторизоваться;

Перейти в раздел "Услуги", нажав кнопку внизу экрана;

Выбрать пункт "Опросы";

Выбрать нужный вариант.

Александр Ткаченко объяснил, что католики, греко-католики и православные празднуют Рождество Иисуса Христа в один день – 25 декабря, но отсчитывают этот день по разным календарям: григорианскому (новый стиль) или юлианскому (старый стиль). По юлианской системе праздник приходится на 7 января.

"Большинство людей в мире празднуют Рождество 25 декабря, по новому стилю. Для Украины соблюдение юлианского календаря является еще наследием Российской Империи, которая отказалась переходить на григорианский календарь. Но в последнее время все больше людей переходят на празднование Рождества 25 декабря вместе с христианами мира, а некоторые вовсе празднуют обе даты, что у нас разрешено законом", — рассказал министр в ролике, который размещен в "Дії".

Ранее украинские беженцы рассказали, как планируют отмечать Рождество в Великобритании. Они грустят из-за разлуки с семьей, но с интересом изучают западные традиции и обычаи.

Писали также, что украинцам следует приготовить на стол для празднования Рождества. Традиционное меню состоит из 12 постных блюд.