25 грудня чи 7 січня: у "Дії" запустили нове опитування про відзначення Різдва (відео)

Міністр культури Олександр Ткаченко пояснив, чому в Україні святкують Різдво двічі на рік.

Related video

У додатку державних послуг "Дія" з'явилося нове опитування, цього разу він присвячений даті святкування Різдва в Україні. Його ініціатором став міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, який розповів подробиці на своїй сторінці у Facebook.

Мінкульт запусти опитування спільно з міністерством цифрової трансформації, він триватиме з 24 по 30 грудня 2022 року. Уряд вирішив з'ясувати, скільки українців святкують Різдво 25 грудня, 7 січня, обидві дати чи не відзначають зовсім.

Щоб проголосувати, необхідно:

Відкрити додаток "Дія" та авторизуватися;

Перейти до розділу "Послуги", натиснувши кнопку внизу екрана;

Вибрати пункт "Опитування";

Вибрати потрібний варіант.

Олександр Ткаченко пояснив, що католики, греко-католики та православні святкують Різдво Ісуса Христа в один день — 25 грудня, але відраховують цей день за різними календарями: григоріанським (новим стилем) або юліанським (старий стиль). За юліанською системою свято припадає на 7 січня.

"Більшість людей у світі святкують Різдво 25 грудня, за новим стилем. Для України дотримання юліанського календаря є ще спадщиною Російської Імперії, яка відмовилася переходити на григоріанський календар. Але останнім часом усе більше людей переходить на святкування Різдва 25 грудня разом із християнами світу, а деякі зовсім святкують обидві дати, що в нас дозволено законом", — розповів міністр у ролику, який розміщений у "Дії".

Раніше українські біженці розповіли, як планують відзначати Різдво у Великій Британії. Вони сумують через розлуку із сім'єю, але з цікавістю вивчають західні традиції та звичаї.

Писали також, що українцям слід приготувати на стіл для святкування Різдва. Традиційне меню складається з 12 пісних страв.