"Дуже сумно без родини": українські біженці розповіли, як відзначать Різдво в Британії

Багато українців, які виїхали через війну, вирішили відзначати Різдво за західними звичаями. Вимушені біженці сподіваються, що зможуть повернутися в Україну вже наступного року.

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Через війну, що триває, багато біженців із України змушені зустрічати Різдво та Новий рік за кордоном. Табоїд Mirror з'ясував, як українці збираються відзначати зимові свята у Великій Британії.

34-річна Катерина Чебіжак разом із 7-річним сином Миколою виїхали з Києва у квітні, провели деякий час у Польщі та Німеччині, а потім осіли у Великій Британії. Зазвичай сім'я святкує Різдво 7 січня за православним календарем, але цього разу вирішила відзначити 25 грудня в Енфілді, що в Північному Лондоні, разом із британськими друзями. Українка розповіла журналістам, що з нетерпінням чекає на 2023 рік і настання миру на батьківщині, де залишилися її батьки.

"Ми дуже сподіваємося, що війна закінчиться, і ми зможемо повернутися до тата Колі, оскільки він все ще перебуває у Вінницькій області України й дуже сумує", — розповіла Катерина.

[ + – ] Катерина Чибіжак із сином Миколою (Джерело: PA) Фото: PA

Дізнавшись, що в Британії 25 грудня прийнято отримувати подарунки, Микола почав складати список своїх побажань. Він дуже зрадів, адже зможе отримати щось хороше і на Різдво, і на Новий рік.

"Зазвичай в Україні ми просто отримуємо подарунки під ялинкою в Новий рік, але у Великій Британії відбувається по-іншому, — пояснила мама. — Тепер він чекає на свої два подарунки й дуже схвильований. Оскільки зараз шкільні канікули, він пише листи Санта-Клаусу".

Ще одна українка, 42-річна Ольга Комарницька, разом із 15-річною донькою Мією та 13-річним сином Володимиром виїхала із Західної України в травні й оселилася в родини британців із міста Бірмінгем. Раніше вона святкувала Різдво за православним календарем, але цього року вона вирішила відмовитися від цієї традиції.

"Бо росіяни святкують Різдво в січні, і це не дуже добре для нас, адже ми воюємо з Росією", — пояснила вона.

За словами жінки, 25 грудня вона разом із дітьми та гостинними британцями піде в місцеву церкву, а потім влаштує різдвяну вечерю. На стіл вирішили поставити як британські, так і українські страви.

[ + – ] Ольга Комарницька з дітьми та британськими друзями (Джерело: PA) Фото: PA

"Нам так сумно, що ми не можемо бути зі своєю родиною, адже мій чоловік залишився в Україні, мої мама, тато й брати залишилися в Україні, і ми не можемо відсвяткувати Різдво з ними, — розповіла Ольга Комарницька. — Я думаю, що наступне Різдво ми святкуватимемо в Україні, але ми завжди пам'ятатимемо, наскільки милими та корисними були жителі Великобританії для українців".

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, як українських біженців повертатимуть додому. За підрахунками Кабміну, через війну за кордон виїхали від 5 до 7 млн громадян, більшість із яких хочуть повернутися на батьківщину. Щоб мотивувати людей повертатися, уряд уже цієї весни надаватиме їм житло та роботу, а також гарантує безпеку.

Фокус писав, чому в Україні два Різдва та як відзначати християнське свято. Цікаво, що цього року священики не пояснюють, коли й кому слід святкувати, надавши вибір самим вірянам.