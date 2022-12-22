"Потрібні три складові": Шмигаль розповів, як українських біженців повертатимуть додому
За словами прем'єр-міністра, українці мають бачити, що уряд має план щодо відновлення країни після війни. Він включає вступ України до Євросоюзу через 2-3 роки. Повернутися до країни хочуть 90% українців, які виїхали від війни.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що за кордоном зараз вимушено залишаються від 5 до 7 млн українців, але більшість із них хоче повернутися додому. Уряд зробить кроки, щоб біженці почали повертатися до України навесні. Про це прем'єр-міністр розповів в інтерв'ю виданню "Інтерфакс-Україна".
"За різними оцінками за кордоном зараз вимушено залишаються від 5 до 7 млн українців. Але до 90% тих, хто виїхав, хочуть повернутися додому. Такі дані соцопитувань", — заявив Шмигаль.
За його словами, необхідні три складові для того, щоб мотивувати людей повернутися додому. Це робота, житло та безпека.
- Щодо роботи, то уряд, як сказав прем'єр-міністр, запустив програму "єРобота". Видаються гранти на власну справу, висаджування саду та теплиць для переробних підприємств. Так, завдяки фіскальним, регуляторним та кредитним стимулам уряд планує допомагати бізнесу створювати робочі місця.
- Уряд запустив програму "єОселя", яка передбачає видачу іпотек. За словами Шмигаля, видано вже близько 300 тисяч іпотек, а 2023 року буде виділено суттєві кошти на фінансування цього каналу.
- Глава уряду також сказав, що влада, зокрема і президент України Володимир Зеленський, працює над збільшенням поставок ППО. Україна вже отримала системи NASAMS, HAWK, IRIS-T, Crotale, а також очікує на SAMP/T та Patriot.
"Українці мають бачити перспективу відновлення та розвитку після війни. Тому стратегічне завдання – це Україна в ЄС не через десятиліття, а через 2-3 роки. І друга частина цього пункту – це великий План відновлення, над яким ми працюємо з нашими союзниками", — заявив Шмигаль.
У тому самому інтерв'ю Шмигаль розповів про стан енергетики України. За його словами, якщо відбудеться повний блекаут, коли вся енергетична інфраструктура буде знищена або сильно пошкоджена, то країна виходитиме з неї протягом 7-10 днів. Також прем'єр-міністр заявив, що в такому разі українців не евакуюватимуть із міст у села, оскільки гуманітарна катастрофа буде по всій країні.
"Частина людей переїде до найближчих сільських населених пунктів, частина планує залишитися в містах і зробила відповідні приготування… Хтось прийде до "Пункту Незламності". Хтось поїде за кордон. Окремі інструкції мають соціальні служби, бо є велика категорія людей, тих, хто потребує підтримки та опіки", — сказав Шмигаль.
За його словами, головне завдання в таких умовах буде вижити.
Раніше Фокус писав, що у Міненерго повідомили, що енергосистему України зможуть стабілізувати до літа. За словами голови відомства Германа Галущенка, ситуація в українській енергетиці складна, особливо у Києві. Водночас, енергосистема в країні залишається цілісною.
Ще нагадаємо, що в Мінекономіки заявили, що спочатку вторгнення Україна отримала $28 млрд міжнародної допомоги. У міністерстві розраховують у наступному році залучити $38 мільярдів, щоб покрити дефіцит держбюджету.