"Потрібні три складові": Шмигаль розповів, як українських біженців повертатимуть додому

За словами прем'єр-міністра, українці мають бачити, що уряд має план щодо відновлення країни після війни. Він включає вступ України до Євросоюзу через 2-3 роки. Повернутися до країни хочуть 90% українців, які виїхали від війни.

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що за кордоном зараз вимушено залишаються від 5 до 7 млн українців, але більшість із них хоче повернутися додому. Уряд зробить кроки, щоб біженці почали повертатися до України навесні. Про це прем'єр-міністр розповів в інтерв'ю виданню "Інтерфакс-Україна".

"За різними оцінками за кордоном зараз вимушено залишаються від 5 до 7 млн ​​українців. Але до 90% тих, хто виїхав, хочуть повернутися додому. Такі дані соцопитувань", — заявив Шмигаль.

За його словами, необхідні три складові для того, щоб мотивувати людей повернутися додому. Це робота, житло та безпека.

Щодо роботи, то уряд, як сказав прем'єр-міністр, запустив програму "єРобота". Видаються гранти на власну справу, висаджування саду та теплиць для переробних підприємств. Так, завдяки фіскальним, регуляторним та кредитним стимулам уряд планує допомагати бізнесу створювати робочі місця.

Уряд запустив програму "єОселя", яка передбачає видачу іпотек. За словами Шмигаля, видано вже близько 300 тисяч іпотек, а 2023 року буде виділено суттєві кошти на фінансування цього каналу.

Глава уряду також сказав, що влада, зокрема і президент України Володимир Зеленський, працює над збільшенням поставок ППО. Україна вже отримала системи NASAMS, HAWK, IRIS-T, Crotale, а також очікує на SAMP/T та Patriot.

"Українці мають бачити перспективу відновлення та розвитку після війни. Тому стратегічне завдання – це Україна в ЄС не через десятиліття, а через 2-3 роки. І друга частина цього пункту – це великий План відновлення, над яким ми працюємо з нашими союзниками", — заявив Шмигаль.

У тому самому інтерв'ю Шмигаль розповів про стан енергетики України. За його словами, якщо відбудеться повний блекаут, коли вся енергетична інфраструктура буде знищена або сильно пошкоджена, то країна виходитиме з неї протягом 7-10 днів. Також прем'єр-міністр заявив, що в такому разі українців не евакуюватимуть із міст у села, оскільки гуманітарна катастрофа буде по всій країні.

"Частина людей переїде до найближчих сільських населених пунктів, частина планує залишитися в містах і зробила відповідні приготування… Хтось прийде до "Пункту Незламності". Хтось поїде за кордон. Окремі інструкції мають соціальні служби, бо є велика категорія людей, тих, хто потребує підтримки та опіки", — сказав Шмигаль.

За його словами, головне завдання в таких умовах буде вижити.

Раніше Фокус писав, що у Міненерго повідомили, що енергосистему України зможуть стабілізувати до літа. За словами голови відомства Германа Галущенка, ситуація в українській енергетиці складна, особливо у Києві. Водночас, енергосистема в країні залишається цілісною.

Ще нагадаємо, що в Мінекономіки заявили, що спочатку вторгнення Україна отримала $28 млрд міжнародної допомоги. У міністерстві розраховують у наступному році залучити $38 мільярдів, щоб покрити дефіцит держбюджету.