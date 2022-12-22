"Нужны три составляющие": Шмыгаль рассказал, как украинских беженцев будут возвращать домой

По словам премьер-министра, украинцы должны видеть, что у правительства есть план по восстановлению страны после войны. Он включает в себя вступление Украины в Евросоюз через 2-3 года. Вернуться в страну хотят 90% уехавших от войны украинцев.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что за рубежом сейчас вынужденно остаются от 5 до 7 млн украинцев, но большинство из них хотят вернуться домой. Правительство предпримет шаги, чтобы беженцы начали возвращаться в Украину весной. Об этом премьер-министр рассказал в интервью изданию "Интерфакс-Украина".

"По разным оценкам за рубежом сейчас вынужденно остаются от 5 до 7 млн ​​украинцев. Но до 90% уехавших хотят вернуться домой. Таковы данные соцопросов", — заявил Шмыгаль.

По его словам, необходимо три составляющие для того, чтобы мотивировать людей вернуться домой. Это работа, жилье и безопасность.

Что касается работы, то правительство, как сказал премьер-министр, запустило программу "єРабота". Выдаются гранты на собственное дело, высадку сада и теплиц для перерабатывающих предприятий. Так, благодаря фискальным, регуляторным и кредитным стимулам правительство планирует помогать бизнесу создавать рабочие места.

Правительство запустило программу "єОселя", которая подразумевает выдачу ипотек. По словам Шмыгаля, выдано уже около 300 тысяч ипотек, а в 2023 году будут выделены существенные средства на финансирование этого канала.

Глава правительства также сказал, что власти, в том числе и президент Украины Владимир Зеленский, работают над увеличением поставок ПВО. Украина уже получила системы NASAMS, HAWK, IRIS-T, Crotale, а также ожидает SAMP/T и Patriot.

"Украинцы должны видеть перспективу восстановления и развития после войны. Поэтому стратегическая задача – это Украина в ЕС не через десятилетие, а через 2-3 года. И вторая часть этого пункта – это обширный План восстановления, над которым мы работаем с нашими союзниками", — заявил Шмыгаль.

В том же интервью Шмыгаль рассказал о состоянии энергетики Украины. По его словам, если произойдет полный блэкаут, когда вся энергетическая инфраструктура будет уничтожена или сильно повреждена, то выходить из него страна будет на протяжении 7-10 дней. Также премьер-министр заявил, что в таком случае украинцев не будут эвакуировать из городов в села, так как гуманитарная катастрофа будет по всей стране.

"Часть людей переедет в ближайшие сельские населенные пункты, часть планирует остаться в городах и сделала соответствующие приготовления… Кто-то придет в "Пункт Несокрушимости". Кто-то уедет за границу. Отдельные инструкции имеют социальные службы, потому что есть большая категория людей, нуждающихся в поддержке и опеке", — сказал Шмыгаль.

По его словам, главное задание в таких условиях будет — выжить.

Ранее Фокус писал, что в Минэнерго сообщили, что энергосистему Украины смогут стабилизировать к лету. По словам главы ведомства Германа Галущенко, ситуация в украинской энергетике сложная, особенно в Киеве. В то же время энергосистема в стране остается целостной.

Еще напомним, что в Минэкономики заявили, что сначала вторжения Украина получила $28 млрд международной помощи. В министерстве рассчитывают в следующем году привлечь $38 миллиардов, чтобы покрыть дефицит госбюджета.