С начала вторжения Украина получила $28 млрд международной помощи, — Минэкономики

В Минэкономики рассчитывают в следующем году привлечь $38 миллиардов, чтобы покрыть дефицит госбюджета.

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Сумма финансовой помощи, которую Украина получила от международных партнеров с начала полномасштабного вторжения России составила $28 миллиардов. Об этом 22 декабря на брифинге сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

"За 11 месяцев Украина получила $27,7 млрд финансовой помощи. Сейчас сумма выросла до $28 млрд помощи. С марта мы постоянно озвучивали потребность в финансировании нашим международным партерам — она была на уровне $5 млрд ежемесячно. Если посмотреть на последние 10 месяцев, нужно было привлечь $50 млрд", — рассказала Свириденко.

Вице-премьер отметила, что в 2023 году Украине необходимо привлечь около $38 млрд, с помощью которых смогут покрыть дефицит государственного бюджета. В Министерстве экономики больше всего в этом плане рассчитывают на Международный валютный фонд и помощь США.

"Если мы говорим про 2023 год, то дефицит госбюджета составляет около 20 процентов ВВП. Конечно мы его будем покрывать за счет финансовой помощи партеров. В следующем году нам нужно привлечь $38 миллиардов. Мы планируем, что будут привлечены МВФ и США, в первую очередь", — добавила Свириденко.

Юлия Свириденко добавила, что Евросоюз уже подтвердил возможность предоставления нам помощи на уровне 18 млрд.

Напомним, 21 декабря Минобороны Дании объявило о выделении Украине 300 млн крон финансовой помощи. Деньги возьмут из Национального резерва и передадут в Международный фонд для Украины, созданный Великобританией.

Также Фокус писал, что 20 декабря группа Всемирного банка объявила о новом пакете финансирования Украины на сумму в $610 миллионов.

Ранее сообщалось, что по оценкам Всемирного банка, на послевоенное восстановление Украины может понадобиться около 600 миллиардов евро.