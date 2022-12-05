Нуждается в "плане Маршала": во Всемирном банке подсчитали ущерб, нанесенный инфраструктуре Украины

Вице-президент Всемирного банка предупредила о резком скачке уровня бедности в Украине из-за военной агрессии РФ.

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По оценкам Всемирного банка, на послевоенное восстановление Украины может понадобиться 500-600 миллиардов евро. Об этом сообщила вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде в интервью изданию Die Presse.

Бьерде отметила, что с июня предполагаемая сумма на отстройку украинской инфраструктуры выросла почти в два раза. Столь резкий скачок связан с участившимися массированными ракетными атаками Российской Федерации.

По мнению Анны Бьерде, финансированием послевоенного восстановления Украины должны заниматься как государства, так и частные компании.

Вице-президент Всемирного банка также заявила, что украинцам удается эффективно ликвидировать последствия ракетных обстрелов, однако в будущем у Украины может возникнуть дефицит необходимых запчастей.

"Поэтому мы работаем с другими партнерами относительно экстренной помощи, чтобы предоставить как оборудование, так и ликвидность для продолжения ремонтных работ", – объясняет Анна Бьерде.

В публикации также идет речь о том, что военная агрессия РФ имеет серозные гуманитарные последствия для граждан Украины. По словам Бьерде, к началу 2023 года около 8 миллионов украинцев будут жить за чертой бедности. Таким образом, показатель бедности в Украине вырастет до 25%.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что на послевоенное восстановление Украины потребуется более триллиона долларов. Украинский лидер также отмечал, что некоторые западные страны уже выразили желание финансировать отстройку Украины.

Еще Фокус писал, что в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг ознакомились с работой Харьковской ТЭЦ-5, а также рассмотрели вопрос восстановления энергетической инфраструктуры Харьковской области после окончания боевых действий.

Напомним, что в бюджете Харькова на 2023 год заложено 1,5 млрд гривен на восстановление жилья, поврежденного в результате российской агрессии. Однако, по словам мэра города Игоря Терехова, этой суммы недостаточно, чтобы покрыть весь ущерб.